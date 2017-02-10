На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле

Поезда на красной ветке петербургского метрополитена идут с большими остановками и медленно. Причина – в неисправном оборудовании.

О том, что в подземке – проблемы на Кировско-Выборгской линии, «Фонтанке» сообщили около 12 часов 30 минут 10 февраля читатели. По их словам, поезда подолгу стоят в тоннелях.

«От «Чернышевской» до «Площади Ленина» ехали более 10 минут, и на остановках стоим минут по 5 – 10», – пишет один из пассажиров.

В пресс-службе ГУПа «Фонтанке» подтвердили, что наблюдается задержка в движении. Ее причина – в неисправности оборудования, подающего сигналы на участке от «Площади Ленина» до «Площади Мужества». Сейчас сотрудники метро устраняют неполадки.