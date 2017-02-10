Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы

Анонсированный «Ростелекомом» в начале октября мессенджер «Алле» удалили из онлайн-магазинов приложений спустя две недели после запуска. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает газета «Известия».

Как утверждается в материале издания, «Алле» был запущен в тестовом режиме в Воронеже. После множества негативных отзывов и низкого рейтинга в магазинах приложений в «Ростелекоме» решили приостановить работу мессенджера. «Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования», — заявили в компании.

По мнению экспертов, созданный на скорую руку «Алле» не отвечал ожиданиям аудитории. «Люди зашли, попробовали, кому-то удалось позвонить, кому-то нет. Аудитория так и не поняла, что этим сервисом хотел сказать национальный оператор. При этом не было возможности переписываться», — объяснил один из них.

Отмечается, что в «Ростелекоме» переделывают и дорабатывают приложение, чтобы в ближайшее время повторить запуск. До тех пор у скачавших «Алле» пользователей программа будет заблокирована.

В начале февраля Русская православная церковь выпустила первый православный мессенджер «Правжизнь Telegram». С запуском приложения священнослужители получили возможность собирать пожертвования, организовывать волонтеров, создавать каналы храмов и делать рассылку по подписчикам.