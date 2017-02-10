Компьютеры готовятся к квантовому скачку

Еще
15:55 10.02.2017
Пришлите свою новость!
15:50
Вышенков: Анохин плюс Цед — не любовь и не секс, но что-то было
15:44
В Омске обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди
15:43
СК: К падению ребенка на Пушкинской привело обрушение старых перил
15:41
ЦБ: Слова Трампа остановили рост доллара
15:40
"ДП": Прокуратура проверяет холдинг "БалтИнвест Групп" непубличного миллиардера Владимира Васильева
15:26
Производитель презервативов Durex купит производителя смесей для детей
15:25
"Квадрат": На 10-й Советской незаконные гаражи снесли под сквер
15:21
Киев проведет боевые стрельбы из "Буков" вблизи Крыма
15:13
Москалькова прокомментировала решение КС о пересмотре дела Дадина
15:10
Роскомнадзор уточнил информацию о претензиях к "Эху Москвы"
15:05
Михаил Кержаков вернется в «Зенит» летом
14:54
Почти половина ДТП со скорой в Петербурге происходит во дворах
14:47
На Крестовском ограничат движение на время тестирования стадиона
14:40
"ДП": Юристы назвали главные болевые точки перехода торговцев на онлайн–кассы
14:32
Роскомнадзор пригрозил через пять дней закрыть "Эхо Москвы"
14:29
Тело младенца нашли в снегу на севере Петербурга
14:13
Юнкер: Либерализация визового режима ЕС и Украины состоится до лета
14:06
Владимир Колычев занял пост замминистра финансов
13:59
"Квадрат": Глава АИЖК заявил о возможности редевелопмента трети всего жилья в России
13:55
Отопление в Шлиссельбурге отключат за миллионные долги населения
13:49
Президент Литвы назвала военные учения «Запад-2017» подготовкой к войне
13:41
На Тореза чинят аварию на теплотрассе
13:40
"ДП": Петербуржцы тратят на жизнь больше москвичей
13:36
Смольный отказался передавать РПЦ часть резиденции митрополита на Каменном острове
13:33
Правозащитника Динара Идрисова доставили в полицию за пикет на ступенях КС
13:31
Петербуржцы поехали на работу на велосипеде
13:30
Движение на красной ветке метро восстановлено
13:20
Песков выразил заинтересованность в появлении новых харизматичных политиков в РФ
13:15
В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca
13:06
Через три дня в Петербург придет оттепель
13:01
Россельхознадзор запретил ввоз яиц и птицы из ряда регионов ЕС
12:57
Песков отрицает возможность поставки танков в ДНР и ЛНР
12:54
Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
12:37
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
12:30
Савченко считает Порошенко врагом украинского народа
12:24
Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента
12:23
Американские военные подняли флаг над Ивангородом
12:21
Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге
12:17
Финляндия вновь присоединилась к видеофлешмобу America First
12:14
Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном
12:05
Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья
12:00
Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей
11:55
КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина
11:41
«Зенит» отправился на заключительные сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
11:35
КС: Уголовно наказывать только за неоднократность нарушений на митингах нельзя
11:28
Против вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело
11:25
Русский музей продолжает проекты для людей с ограниченными возможностями
11:20
В НИИ скорой помощи спасают жертву метанола
11:14
ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады
11:05
Фонд «Алёша» предлагает горожанам оригинально поздравить своих половинок с 14 февраля
11:00
В Токсово муж похоронил жену во дворе дома, завернув в саван
10:53
В Крыму началась ретрансляция «Украинского радио»
10:46
Пулково признали лучшим аэропортом в России
10:45
«Дети и родители против рака» проведут донорскую акцию
10:30
ФАС отменила победу «Ташира» в конкурсе на строительство жилья для Верховного суда
10:18
Сторонников Дадина снова не пускают в КС
10:13
Производители молока предупредили о возможном повышении цен
10:01
Забастовка может парализовать аэропорт Хельсинки в пиковый день
09:53
Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье
09:43
12 человек погибли при сходе оползней на Бали
09:35
Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети
09:20
Подполковник ГУСБ задержан по засекреченному в Петербурге делу при переходе границы
09:09
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд
09:01
В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу
08:53
В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице
08:45
В школе на Народной искали взрывчатку
08:37
СМИ: Большинство ударных подлодок Британии - в неисправном состоянии
08:29
Белый дом изучает, как в прессу "утекли" разговоры Трампа с другими президентами
08:21
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
10.02.2017 13:04
17 Комментариев

Компьютеры готовятся к квантовому скачку

Пока мир с упоением ждет презентации очередного iPhone, канадская D-Wave не только изобрела, но и продала квантовый компьютер, работающий в тысячи раз быстрее, чем привычный нам PC.
Компьютеры готовятся к квантовому скачку
dwavesys.com

Для большинства людей технология квантовых вычислений по-прежнему остается чем-то из области фантастики, однако разработка канадской D-Wave красноречиво свидетельствует, что будущее вот-вот наступит. «Фонтанка» решила узнать у экспертов, как квантовые компьютеры изменят нашу жизнь. Разобраться в спутанных состояниях нам помог физик-теоретик, сотрудник лаборатории квантовой информатики международного института фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Антон Козубов.

Что такое квантовый компьютер и чем он лучше обычного?

Многие думают, что квантовый компьютер — это следующий шаг в развитии привычного нам PC. Но это не так, потому что работает он на совершенно иных принципах.

В обычном компьютере единицей хранения информации является бит, который может принимать вид нуля или единицы (в физическом смысле, есть сигнал или нет сигнала). Двоичный код используется для записи информации, вычисления совершаются с помощью арифметических операций. Затем данные преобразуется в понятные пользователю текст, картинку или видео.

В квантовом компьютере используются квантовые биты, или кубиты. Они находятся в так называемом суперпозиционном состоянии, то есть принимают любое значение от нуля до единицы с определенной вероятностью. Это значит, что действия могут проводиться со всеми их состояниями одновременно. Отсюда преимущество в скорости вычислений. «В качестве примера можно привести задачу по поиску выхода из лабиринта. Обычному компьютеру придется перебрать все варианты, тогда как квантовый видит сразу все, что существенно ускоряет время поиска оптимального пути», – поясняет Антон Козубов.

dwavesys.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Действительно ли D-Wave удалось создать квантовый компьютер?

Сама D-Wave сообщает, что ее новинка в 10 тысяч раз превосходит классические суперкомпьюторы на кремниевых микрочипах. Однако нужно сделать оговорку, что устройство заточено только под одну операцию – так называемый «квантовый отжиг». Это значит, что оно позволяет проанализировать гигантские массивы информации и найти максимальное или минимальное значение чего-либо.

«Разработку D-Wave пока нельзя назвать универсальным квантовым компьютером, так как другие задачи он либо не выполняет, либо выполняет не так эффективно, как хотелось бы», – говорит Антон Козубов. И тем не менее это важный прорыв. «Создание подобных устройств приближает нас к будущему, в котором у нас будет возможность справиться с огромным числом проблем в математике, физике, экономике, медицине и других сферах современной жизни, которые пока остаются нерешенными», – отмечает он.

Зачем вообще нужен квантовый компьютер? Кто сейчас их использует?

Квантовые вычисления могут использоваться везде, где для поиска правильного ответа нужно перебрать огромное количество вариантов. Например, решать задачи квантовой химии и создавать новые лекарства, находить оптимальные пути движения информации и ускорить работу Интернета, моделировать летательные аппараты и многое другое. На многие из этих задач у обычных суперкомпьютеров ушли бы годы, тогда как квантовым понадобятся часы.

Интерес к новой технологии проявляют многие технологические гиганты. Например, предыдущую 1000-кубитную версию у D-Wave купили Google и NASA. Новое 2000-кубитное поколение — компания Temporal Defense Systems, которая специализируется на информационной безопасности.

Почему эти задачи нельзя решить, просто развивая обычные компьютеры?

Современные компьютеры достигли пределов развития – транзисторы настолько малы, что дальше уменьшать их бессмысленно, иначе наступают нежелательные квантовые эффекты. Это значит, что единственный способ увеличить мощность современного суперкомпьютера в два раза — поставить рядом еще такой же. Зато в квантовых устройствах каждый новый кубит дает двукратное увеличение производительности.

Человечество знает о квантах с начала XX века, почему квантовый компьютер до сих пор не создан?

Концепция квантовых компьютеров была предложена еще в конце 80-х годов британским ученым Дэвидом Дойчем. Однако до сих пор не ясно, как воплотить ее физически. Чтобы сделать квантовый компьютер, нужно создать систему с большим числом перепутанных друг с другом кубит. Сейчас существует несколько идей, как это можно сделать — например, используя ядра атомов, электроны, фотоны, дефекты в кристаллах, сверхпроводники.

По словам Антона Козубова, полноценным квантовым компьютером сможет считаться устройство, которое сможет выполнять различные квантовые алгоритмы, например видеть все варианты решения одновременно (алгоритм Дойча), уметь раскладывать простые числа на сомножители (алгоритм Шора), быстро находить элемент в большой базе данных (алгоритм Гровера).

Однако пока не удается создать достаточно мощное устройство, которое бы позволило это сделать. Например, квантовый компьютер на основе алмаза, который физики из Нидерландов и США создали в 2012 году, содержит всего два кубита. Разработка IBM – пять кубитов.

Могу ли я купить квантовый компьютер себе домой? Смогу ли я поставить на него игру/загрузить видео?

Обычным пользователям пока придется довольствоваться классическими PC. Из-за принципиально иной архитектуры, запустить на квантовом игры и фильмы не получится.

Кроме того, размер этих устройств делает их не слишком удобными в быту. Если сам квантовый процессор не больше ногтя большого пальца, то его защитные системы могут быть величиной с небольшую комнату. В частности, D-Wave указывает, что для функционирования ее устройства необходима система, которая будет поддерживать температуру около абсолютного нуля (-273 градуса по Цельсию), а также предохранять от воздействия электромагнитного излучения и возможных вибраций.

Наконец, пока квантовые компьютеры — это слишком дорогая технология. Тот же D-Wave 2000Q обошелся первому покупателю в 15 миллионов долларов США.

Правда ли, что появление квантового компьютера поставит под угрозу надежность банковской системы?

Доля истины в этом опасении есть. Один из алгоритмов квантовых вычислений (алгоритм Шора) позволяет раскладывать числа на простые сомножители. Именно этот принцип используется при защите информации — например, чтобы получить доступ к чужой кредитной карте, придется разложить на ряд простых сомножителей число длиной в сотни цифр.

Сейчас этот алгоритм считается надёжным, поскольку к тому моменту, как классический компьютер найдет решение  задачи, информация станет устаревшей. «Но если квантовый научится это делать, придется задуматься о полном переделывании криптографии», – говорит Антон Козубов. Но пока можно спать спокойно — сейчас квантовые компьютеры могут раскладывать лишь небольшие числа, и с их помощью нельзя взломать ваш счет.

Кроме того, на стражу данных встанут системы квантовой криптографии. В частности, первый покупатель D-Wave 2000Q – Temporal Defense Systems – объяснил приобретение устройства желанием совершенствовать системы кибербезопасности от новых методов атак.

Кто сейчас делает квантовые компьютеры? Как скоро возможно появление аналога D-Wave 2000Q в России?

На данный момент универсального квантового компьютера не построено. Однако разработками в этой сфере занимаются многие ведущие технологические корпорации — например, Google, NASA, IBM. Государства тоже проявляют интерес, к примеру Европейская комиссия в прошлом году заявила о намерении вложить 1 млрд евро во «флагманские квантовые технологии».

Россия в этом вопросе пока отстает, хотя и прикладывает усилия, чтобы наверстать, говорит Антон Козубов. К примеру, в 2015 году сотрудники Российского квантового центра, МФТИ, МИСиС и Института твердого тела РАН создали первый в России сверхпроводящий кубит.

Лаборатория петербургского Университета ИТМО тоже занимается квантовыми вычислениями. В лаборатории разрабатываются различные алгоритмы и их применение к имеющимся системам квантовой коммуникации. Кроме того, в 2013 году его сотрудники создали прототип системы квантовой коммуникации. Промышленный образец ожидается в конце 2017 — начале 2018 года. Как ранее рассказывал «Фонтанке» глава объединения Russoft Валентин Макаров, эта технология передачи данных, основанная на квантовых эффектах, сможет найти применение в финансовой сфере, а также в «умной энергетике».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (17)
toll
10 февраля 2017 г. 15:55
Attractor: Да всё потибрили у нас. Они же такие Т-У-П-Ы-Е!
nuga
10 февраля 2017 г. 15:52
Квант-это сила!
Post
10 февраля 2017 г. 15:52
Attractor:
а там полно биндеровцев
То то я гляжу... Срастить с сережками в соседней ветке — отправить их "на Канаду, бИндеровцам".
Attractor
10 февраля 2017 г. 15:46
toll: Наши такой уже в прошлом годе изобрели, но по скромности своей и широте душевной, не запатентовали. Видимо, канадцы (а там полно биндеровцев) просто украли нашу идею.
GK406
10 февраля 2017 г. 15:45
anarchist: раскладывать числа на простые сомножители — так пойдет?
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
09.02.2017 12:42

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном

Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
КЕЙ
07.02.2017 09:00

Бонусная программа КЕЙ стала удобнее

В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
Tele2
02.02.2017 17:55

Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов

Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers
Петербургский ИТ-стартап получил грант на 2 млн из Фонда Бортника
Петербуржцы стали чаще менять операторов сотовой связи
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на планете
«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
Производитель назвал причину взрывов смартфонов Galaxy Note 7
Facebook выплатил российскому хакеру $40 тыс. за найденную уязвимость
Российская оборонка разработала новый комплекс активной защиты для танков
Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram
Компьютеры готовятся к квантовому скачку
"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"
2017 год: сквозь очки виртуальной реальности
Касперская рассказала, чего хочет Большой брат
Минный тральщик напоролся на санкции
Петербург уходит в виртуальность
«Мы – биохакеры, и мы взломаем себя»
В булочную с Apple Pay
ГОСТ на Терминатора
Жизнь без «ящика»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы поехали на работу на велосипеде

Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей

Ешь и худей: «ленивая» треска

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Новости компаний
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
«МегаФон.ТВ»
30.12.2016 11:55
Премьера сериала СТС «Вы все меня бесите» состоится в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ»
Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» покажет новый сериал от СТС «Вы все меня бесите» за 7 дней до эфира на телеканале. Сериал могут посмотреть все абоненты «МегаФона», а для новых пользователей сервиса действует акция: 14 дней бесплатного просмотра.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Tele2
28.12.2016 13:12
Tele2 добавила 4G в Midi
Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE и запускает акцию «Выгодный комплект». Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами Tele2 на выгодных условиях.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.