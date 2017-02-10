Москва вошла в топ-7 умных городов мира

Москва вошла в топ-7 умных городов и районов мира, сообщается 10 февраля на сайте форума The Internet of Cities Forum, который проходил в Тайване.

В рейтинг также вошли по два города из Австралии, Канады, Тайваня. Среди них город Цзяи и уезд Таоюань в Тайване, города Эдмонтон и провинция Грей Каунти в Канаде, города Ипсуич (Квинсленд) и Мельбурн в Австралии.

Как отмечается на сайте столичной мэрии, эксперты, составлявшие рейтинг, отметили технопарки и технополисы Москвы, а также ее образовательную систему, которая объединяет школы, колледжи, университеты и исследовательские институты. Кроме того, российская столица заняла второе место в мире по числу точек доступа Wi-Fi.

Жюри оценивали города и районы по уровню доступа в Интернет, высшего образования, поддержки стартапов, интерактивности городских порталов и по другим параметрам. Кроме того, эксперты оценивают степень адаптированности городской инфраструктуры к «экономическим вызовам», плотность проживания населения и географическое положение.

Победитель среди умных городов будет определен в июне. В 2016 году в рейтинг вошли уезды Синьчжу и город Синьбэй в Тайване, города Суррей, Виннипег и Монреаль в Канаде, Мюльхайм-на-Руре в Германии и Уонгануи в Новой Зеландии. Победителем был выбран Монреаль.

Премия форума умных городов вручается с 1999 года. Ее обладателями были такие города, как Эйндховен, Стокгольм, Сингапур, Нью-Йорк, Глазго и Торонто.