Через три дня в Петербург придет оттепель

Потепление через три дня пообещал горожанам главный метеоролог Петербурга Александр Колесов. По его словам, оттепель придет с запада и с севера.

Прогноз погоды метеоролог опубликовал на своей странице в Facebook 10 февраля.

«Необычно: тепло затекает к нам через север. Еще три дня, и с Атлантики принесет оттепель», – пишет Колесов в соцсети.

Конкретных прогнозов по температуре синоптик не озвучивает, однако Гидрометцентр предполагает, что уже 14 февраля в Петербурге будет +1 и дождь.

Сейчас в городе -7, ночью до -10 и небольшой снег.