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10.02.2017 13:06
3 Комментариев

Через три дня в Петербург придет оттепель

Потепление через три дня пообещал горожанам главный метеоролог Петербурга Александр Колесов. По его словам, оттепель придет с запада и с севера.

Прогноз погоды метеоролог опубликовал на своей странице в Facebook 10 февраля.

«Необычно: тепло затекает к нам через север. Еще три дня, и с Атлантики принесет оттепель», – пишет Колесов в соцсети.

Конкретных прогнозов по температуре синоптик не озвучивает, однако Гидрометцентр предполагает, что уже 14 февраля в Петербурге будет +1 и дождь.

Сейчас в городе -7, ночью до -10 и небольшой снег.

 


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комментарии пользователей (3)
toll
10 февраля 2017 г. 15:11
А что говорит по этому поводу Вадим Заводченков — ведущий специалист центра погоды "Фобос"? Погода благоприятствует опасному сближению самолётов ВКС с трусливыми этажерками противника?
sextan
10 февраля 2017 г. 14:45
Ура.
mashinostroitel
10 февраля 2017 г. 14:35
Слава Гольфстриму, да продли Господь его дни!
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