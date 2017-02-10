Савченко считает Порошенко врагом украинского народа

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Петр Порошенко является врагом народа. Об этом она заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

Савченко ответила на вопрос, жалеет ли она о принятии награды «Герой Украины» из рук Порошенко, которого она считает своим самым большим политическим оппонентом.

«Я не считаю его своим оппонентом, я считаю его врагом украинского народа. А что касается награды, то я считаю, что он был просто передатчиком той награды, которую мне дал народ», — сказала она.

Также она заявила, что более полугода не встречалась ни с кем из администрации президента. А с Порошенко, по ее словам, она встречалась, когда вышла на свободу.

Савченко отметила, что она по утрам не встает с желанием поговорить с Порошенко.

«Нет. Вы знаете, с такими глупыми желаниями я не встаю», — сказала она.

Также Савченко рассказала, что не хочет быть президентом Украины, но если будет считать, что это необходимо, то тогда «будет это делать».

«Не хочу. Могу – буду, если надо. Но чтобы это было таким большим желанием... Это трудно, это очень большая ответственность. Если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — сказала Савченко.

В начале февраля Савченко заявила о готовности бороться с Порошенко всеми доступными ей законными методами, включая политические.