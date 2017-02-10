Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента

Две уже бывшие сотрудницы отделения «Почты России» в Песочном получили условные сроки за хищение почти 400 тысяч со счета жительницы Петербурга. Одна из них обвинялась в 23 преступных эпизодах, вторая — в 14.

Как сообщает горпрокуратура 10 февраля, Сестрорецкий районный суд признал Ольгу Иванову и Любовь Севастьянову виновными в присвоении денег с использованием служебного положения и подделке документов. Женщины позарились на накопившиеся на счету пенсионерки проценты. Подделав платежные поручения более 15 раз, они сумели незаконно снять 388 тысяч рублей.

Иванова и Севастьянова признали свою вину в судебном процессе.

Первая получила 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, а вторая — 4 условных года с 2,5 года испытательного срока.