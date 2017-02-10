Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге

Неравнодушный прохожий помог петербургской полиции задержать автомобильного вора и угонщика. 10 февраля стало известно, что дело о краже передается в один из районных судов Петербурга.

Изначально преступник промышлял кражами и перепродажей вещей. Однако позже взломал две машины и попытался угнать. Помешал очевидец: позвонил в полицию и «вел» негодяя до тех пор, пока не приехал наряд.

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