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10.02.2017 12:21

Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге

Неравнодушный прохожий помог петербургской полиции задержать автомобильного вора и угонщика. 10 февраля стало известно, что дело о краже передается в один из районных судов Петербурга.

Изначально преступник промышлял кражами и перепродажей вещей. Однако позже взломал две машины и попытался угнать. Помешал очевидец: позвонил в полицию и «вел» негодяя до тех пор, пока не приехал наряд.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»


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Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
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