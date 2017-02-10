Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья

Госдума в пятницу, 10 февраля, одобрила поправки в закон о введении в действие Жилищного кодекса, которые позволяют бессрочно продлить действие программы бесплатной приватизации жилья для россиян. Законопроект принят единогласно — за него проголосовали 413 депутатов, передает корреспондент РБК.

Сигнал принимать закон о бессрочной приватизации «пришел от президента» России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, было услышано мнение всех думских фракций, а единороссы все последнее время «прорабатывали этот вопрос с правительством».

Принятие решения о бессрочной приватизации — «это праздник», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но людям нужно объяснить, что они могут не приватизировать жилье, тогда вся ответственность за его содержание, в том числе по капитальному ремонту, ляжет на власти, а не на них самих, отметил Жириновский.

Согласно действующему закону, бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года. Ранее Дума в первом чтении приняла законопроект депутата-единоросса Александра Сидякина, который предполагал, что бесплатная приватизация будет продлена лишь для некоторых категорий граждан — жителей Крыма, детей-сирот и жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Мнения о необходимости завершить массовую приватизацию в 2017 году придерживалось и правительство, говорил представитель Минстроя на заседании комитета Думы по ЖКХ.

Но ко второму чтению этого документа депутаты вернулись к вопросу о продлении действия программы. Председатель комитета Думы по ЖКХ Галина Хованская объяснила это ажиотажем, возникшим в Москве и других городах после сообщений о скором завершении действия программы. Соавторы законопроекта – Сидякин, зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев, а также Хованская – предложили продлить приватизацию для всех россиян до 2019 года.