Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном

Владелица квартиры в Свечном переулке в Петербурге 9 февраля нашла боеприпас, когда во время ремонта ей понадобилось передвинуть доставшийся вместе с квартирой шкаф. Гранату «ВОГ 25-П» обследовали сотрудники ОМОН.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу 10 февраля рассказали, что женщина недавно купила квартиру в Свечном переулке, дом 27, и начала обновлять обстановку. Испугавшись находки, она позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники ОМОНа признали в боеприпасе корпус 40-миллиметровой осколочной гранаты «ВОГ 25-П» для подствольного гранатомета. Он оказался пустым и никакой опасности не представляет.

Напомним, это второй ремонт за неделю, прерванный вызовом гвардейцев. Так, 6 февраля пожилая женщина в своей квартире на Свердловской набережной передвигала пианино и нашла в нем охотничье ружье, которое пролежало в музыкальном инструменте почти полвека.