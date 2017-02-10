КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина

Уголовное дело активиста Ильдара Дадина, заключённого за неоднократные нарушения на митингах, может быть пересмотрено. Об этом 10 февраля в Конституционном суде в Петербурге заявил его глава Валерий Зорькин, передает корреспондент "Фонтанки" из зала суда.

«Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру, если для этого нет препятствий», – отметил он. Только что в Петербурге он закончил читать постановление КС по поводу статьи 212.1 Уголовного кодекса – именно по ней осуждён Дадин.

В целом КС признал статью 212.1 УК легитимной, однако отметил, что законодатель «правомочны» переписать её. Так, реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».