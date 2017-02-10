КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина
Уголовное дело активиста Ильдара Дадина, заключённого за неоднократные нарушения на митингах, может быть пересмотрено. Об этом 10 февраля в Конституционном суде в Петербурге заявил его глава Валерий Зорькин, передает корреспондент "Фонтанки" из зала суда.
«Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру, если для этого нет препятствий», – отметил он. Только что в Петербурге он закончил читать постановление КС по поводу статьи 212.1 Уголовного кодекса – именно по ней осуждён Дадин.
В целом КС признал статью 212.1 УК легитимной, однако отметил, что законодатель «правомочны» переписать её. Так, реальные сроки за многочисленные нарушения на митингах можно давать только в исключительных случаях – «лишь при том условии, что нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера, реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности».
Справка:
Ильдар Дадин - первый россиянин, осуждённый по статье 212.2 Уголовного кодекса. Норма разрешает давать реальные сроки за неоднократные нарушения на митингах. Сейчас Дадин находится в колонии в Алтайском крае.
Оглашение решения по делу Дадина КС проанонсировал неожиданно – за день до этого события, хотя обычно объявляет аккредитацию за 2 – 3 дня. Во время публичного рассмотрения дела, которое состоялось 24 января, сторонники Дадина также не смогли попасть в зал суда – им объяснили, что все места заняли студенты-юристы петербургских вузов.
В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегеже. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.