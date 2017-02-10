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10.02.2017 11:41
1 Комментариев

«Зенит» отправился на заключительные сборы в Бельгию без братьев Кержаковых

Футбольный клуб «Зенит» отправился сегодня, 10 февраля, на заключительные сборы в Бельгию в рамках подготовки ко второй части сезона. Главный тренер Мирча Луческу взял 24 футболиста. Отметим, что в списке отсутствуют Александр и Михаил Кержаковы.

Полностью список выглядит так:

вратари — Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники — Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники — Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

нападающие — Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Тренироваться «Зенит» будет в Тюбизе, на базе национальной сборной страны, с 10 по 15 февраля. Первый официальный матч года сине-бело-голубые проведут 16 февраля против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Напомним, предыдущие сборы петербургский клуб провел в Испании, где сыграл 5 товарищеских матчей, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.


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комментарии пользователей (1)
Михаил Кузнецов
10 февраля 2017 г. 12:10
Саше надо попробовать себя на тренерской работе..Мише уходить в другой клуб...например к Семаку...если возьмёт..
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