Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] известный актер театра и кино, телеведущий и автор таких хитов, как "Боже, какие мы были Навальные", "Я тебя своей Мизулиной зову" и "Путин всегда живой" Геннадий Смирнов пропел несколько отрывков из песен, посвященных балерине Матильде Кшесинской и не только ей одной:
Также на связь со студией вышел адвокат режиссера фильма "Матильда" Константин Добрынин. Комментируя шумиху вокруг фильма, он отметил, что выпады в адрес Учителя и его ленты необходимо воспринимать с юмором. "Подозреваю, вся эта история вокруг Николая, Матильды и Поклонской – это история любви депутата к царю", – отметил адвокат.
Запись всего эфира доступна по этой ссылке на официальном канале "Фонтанки" на YouTube. Смотрите и не забывайте подписываться на наш канал.
Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News