Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей

10.02.2017 12:00

"Не плачь, Матильда, пройдут дожди", "Матильда, наш компас земной", "У Матильды выходной, пуговицы в ряд" и другие незаписанные хиты на актуальную тему невышедшего еще фильма исполняет актер Геннадий Смирнов, а адвокат режиссера "Матильды" Константин Добрынин комментирует шумиху вокруг этого фильма.

В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] известный актер театра и кино, телеведущий и автор таких хитов, как "Боже, какие мы были Навальные", "Я тебя своей Мизулиной зову" и "Путин всегда живой" Геннадий Смирнов пропел несколько отрывков из песен, посвященных балерине Матильде Кшесинской и не только ей одной:

Также на связь со студией вышел адвокат режиссера фильма "Матильда" Константин Добрынин. Комментируя шумиху вокруг фильма, он отметил, что выпады в адрес Учителя и его ленты необходимо воспринимать с юмором. "Подозреваю, вся эта история вокруг Николая, Матильды и Поклонской – это история любви депутата к царю", – отметил адвокат.

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