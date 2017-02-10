КС: Уголовно наказывать только за неоднократность нарушений на митингах нельзя

Россиянина нельзя привлекать к уголовной ответственности за нарушения на митингах только на основе «неоднократности» таких нарушений. Об этом 10 января в Конституционном суде заявил его глава Валерий Зорькин, передает из зала суда корреспондент "Фонтанки".

Сейчас судья читает постановление по делу заключённого активиста Ильдара Дадина, оспаривающего статью 212.1 Уголовного кодекса. Она разрешает давать реальные сроки за нарушения на митингах. В целом КС признал статью конституционной. Однако если нарушение имело «формальный характер» и «не повлекло реальной опасности или негативных последствий», оно не может рассматриваться как преступление, отмечает Зорькин.

Глава КС также отметил, что давать уголовное наказание за митинги на основании не вступивших в законную силу административных протоколов нельзя. Поступая так, правоприменительные органы и суды проявляют «формально-догматический подход» к правосудию. Именно такая ситуация, напомним, произошла с Дадиным.

Сейчас Валерий Зорькин продолжает читать постановление. Будет ли переписана оспоренная Дадиным статья, пока окончательно не известно.