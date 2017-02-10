Против вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко. Об этом сообщил 10 февраля источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
«В отношении Юрия Гриценко возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», — отметил источник.
Сообщается, что правоохранители проверяют причастность курирующего строительную сферу Гриценко к хищению средств, которые были выделены на строительство перинатального центра в Сочи.
Источник: "Газета.ру"