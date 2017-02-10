ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, россияне считают, что процедуру получения вида на жительство надо усложнить, а об амнистии для мигрантов не может быть и речи. Однако есть среди соотечественников и более лояльно настроенные люди.

Результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ 10 февраля, показали, что 36% респондентов считают, что процедуру получения документов для российского гражданства стоит усложнить. 35% не видят смысла в каких-либо изменениях, и лишь 19% думают, что этот процесс излишне усложнен и его можно было сделать проще.

Что касается амнистии для мигрантов, которые долгое время находятся в России без документов, такую инициативу поддерживают 36% россиян. 28% сомневаются, но вероятнее, что такая перспектива им не по душе, и совершенно не поддерживают подобную идею 31% опрошенных.

63% считают, что если уж заниматься легализацией мигрантов, то для того, чтобы узнать, что это за люди. 46% подумали о пользе для бюджета — ведь в случае получения документов мигрантам придется платить налоги, и 28% думают, что снизится уровень преступности (респонденты могли выбрать два пункта для ответа).

В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей разных регионов России.