Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Еще
13:04 10.02.2017
Новость часа
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
Пришлите свою новость!
13:01
Россельхознадзор запретил ввоз яиц и птицы из ряда регионов ЕС
12:57
Песков отрицает возможность поставки танков в ДНР и ЛНР
12:54
Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
12:37
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
12:30
Савченко считает Порошенко врагом украинского народа
12:24
Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента
12:23
Американские военные подняли флаг над Ивангородом
12:21
Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге
12:17
Финляндия вновь присоединилась к видеофлешмобу America First
12:14
Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном
12:05
Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья
11:55
КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина
11:41
«Зенит» отправился на заключительные сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
11:35
КС: Уголовно наказывать только за неоднократность нарушений на митингах нельзя
11:28
Против вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело
11:25
Русский музей продолжает проекты для людей с ограниченными возможностями
11:20
В НИИ скорой помощи спасают жертву метанола
11:14
ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады
11:05
Фонд «Алёша» предлагает горожанам оригинально поздравить своих половинок с 14 февраля
11:00
В Токсово муж похоронил жену во дворе дома, завернув в саван
10:53
В Крыму началась ретрансляция «Украинского радио»
10:46
Пулково признали лучшим аэропортом в России
10:45
«Дети и родители против рака» проведут донорскую акцию
10:30
ФАС отменила победу «Ташира» в конкурсе на строительство жилья для Верховного суда
10:18
Сторонников Дадина снова не пускают в КС
10:13
Производители молока предупредили о возможном повышении цен
10:01
Забастовка может парализовать аэропорт Хельсинки в пиковый день
09:53
Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье
09:43
12 человек погибли при сходе оползней на Бали
09:35
Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети
09:20
Подполковник ГУСБ задержан по засекреченному в Петербурге делу при переходе границы
09:09
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд
09:01
В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу
08:53
В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице
08:45
В школе на Народной искали взрывчатку
08:37
СМИ: Большинство ударных подлодок Британии - в неисправном состоянии
08:29
Белый дом изучает, как в прессу "утекли" разговоры Трампа с другими президентами
08:21
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция
08:13
Российским депутатам не хватает воздуха
08:05
Шесть расчетов тушили пожар в автобусном парке на Кубинской
01:30
«Марсу нужны любовники» презентуют альбом «Дети плохой погоды»
01:14
Heffron Drive привезут в Петербург калифорнийскую романтику
00:55
Черчесов: Кот-д'Ивуар и Бельгия - великолепные спарринги для сборной России
00:38
Лавров: Москва готова работать с Трампом по всей повестке отношений
00:29
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
00:20
Мошенники в Финляндии "нагрели" РФ на миллионы евро
00:05
МИД Украины: Футболиста Зозулю выгоняют из-за провокаций России, он не нацист
09/02
Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза
09/02
Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины
09/02
Меркель: Еврозона должна остаться единой
09/02
Захар Прилепин: У Гиви есть дочь
09/02
Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ
09/02
В Раухфуса реанимируют сбитого машиной ребенка
09/02
Цены на нефть растут
09/02
Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной
09/02
Двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа, спасают в больнице имени Раухфуса
09/02
Экспорт креветок из Эквадора в Россию вырос вдвое
09/02
Турецкая армия не будет расследовать инцидент с авиаударом ВКС РФ
09/02
Росреестр возобновил электронные услуги
09/02
Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге
09/02
ФРГ намерена до конца года вернуть в страну половину золотого запаса
09/02
Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США
09/02
В Приморском парке Победы построят горки высотой с 14-этажный дом
09/02
Уволенная американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов
09/02
Смольный объявил конкурс на завершение строительства депо «Южное»
09/02
Осужденному в Петербурге наркодилеру потребовалось 8 минут, чтобы сбежать
09/02
Памятную доску Колчаку закрасили черным
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля
09/02
Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
 
Банк «Санкт-Петербург» запустил новую ипотечную программу. Теперь клиенты банка смогут взять кредит на покупку жилья без первоначального взноса. Кредитные средства выдаются в размере от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок до 25 лет по ставке 12.75% годовых (квартира на первичном рынке на этапе до регистрации собственности) и 12.25% годовых (квартира на вторичном рынке и на первичном на этапе после регистрации собственности). Для одобрения выдачи кредита по данной программе обязательно наличие у заемщика положительной кредитной истории и погашенной ипотеки на сумму не менее 500 тысяч рублей в любом банке.
 
Также с 10.02.17 банк снижает ставки по ряду ипотечных программ. Теперь диапазон ставок по кредитам на покупку квартиры на первичном рынке стартует от 11.75% годовых, а ипотечные кредиты на покупку коммерческой недвижимости выдаются по ставке от 14.25% годовых.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
ПАО «Сбербанк России»
09.02.2017 15:17

Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»

Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa — «Карту с большими бонусами». Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
ПАО «Сбербанк России»
06.02.2017 14:41

В январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на рефинансирование на 35 млн рублей

Клиенты Сбербанка оценили преимущества «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов», появившегося весной прошлого года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В пяти районах города будут банковские отделения для глухих
Международные резервы России за неделю выросли ещё на 6,6 млрд долларов
Фонд Сороса потерял миллиард долларов своих клиентов
Банк России принял решение по дизайну банкнот в 200 и 2000 рублей
К декабрю 2016-го просрочка россиян по ипотеке снизилась до 125 млрд рублей
Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа
Международные резервы РФ за неделю выросли на 7,7 млрд долларов
Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов
30 тысяч семей Северо-Запада приобрели жилье в кредит от Сбербанка по программе господдержки
Доллар падает, евро растёт
Равнение на карту
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
На полпути к Нью-Йорку
ЦБ хочет загрузить вкладчиков в интернет
Интерес к рублю скатился на дно
Эксперт: «Цифровые сервисы позволяют колоссально экономить время»
Эксперт: Электронные сервисы безопасны при соблюдении правил
Эксперт: почему люди отказываются от наличных и выбирают электронные сервисы
Эксперт: что полезно знать о банках и их продуктах
От ставки Центробанка лучше не станет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Ешь и худей: «ленивая» треска

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
ПАО «Сбербанк России»
09.02.2017 15:17
Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»
Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa — «Карту с большими бонусами». Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
ПАО «Сбербанк России»
06.02.2017 14:41
В январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на рефинансирование на 35 млн рублей
Клиенты Сбербанка оценили преимущества «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов», появившегося весной прошлого года
ПАО «Сбербанк России»
02.02.2017 15:48
Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей
Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
ПАО «Сбербанк России»
26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
ПАО «Сбербанк России»
25.01.2017 15:35
Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга
Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.