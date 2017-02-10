Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам



Банк «Санкт-Петербург» запустил новую ипотечную программу. Теперь клиенты банка смогут взять кредит на покупку жилья без первоначального взноса. Кредитные средства выдаются в размере от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок до 25 лет по ставке 12.75% годовых (квартира на первичном рынке на этапе до регистрации собственности) и 12.25% годовых (квартира на вторичном рынке и на первичном на этапе после регистрации собственности). Для одобрения выдачи кредита по данной программе обязательно наличие у заемщика положительной кредитной истории и погашенной ипотеки на сумму не менее 500 тысяч рублей в любом банке.



Также с 10.02.17 банк снижает ставки по ряду ипотечных программ. Теперь диапазон ставок по кредитам на покупку квартиры на первичном рынке стартует от 11.75% годовых, а ипотечные кредиты на покупку коммерческой недвижимости выдаются по ставке от 14.25% годовых.

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