В Крыму началась ретрансляция «Украинского радио»

Чонгарская телерадиовышка начала ретрансляцию сигнала украинского вещания в Крыму. Об этом сообщается на сайте нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Программы «Украинского радио» отныне доступны в Крыму на частоте 100,7 FM. Чонгарская вышка начала ретрансляцию сигнала украинского вещателя», — сообщили в нацсовете.

Сообщается, что в ближайшее время планируется начать вещание в Крыму радиостанций «Meydan», «Херсон FM» и «Радио Крым.Реалии».