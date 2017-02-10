Русский музей продолжает проекты для людей с ограниченными возможностями

Государственный Русский музей в 2017 году продолжит проекты, направленные на адаптацию музейных пространств и создание универсально среды для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщил директор Русского музея Владимир Гусев, в Михайловском замке будет создан проект для незрячих посетителей «Антики Павла I», а в Строгановском дворце, соответственно, – «Тактильный кабинет».

Интерактивные творческие мастерские для незрячих «Белое Эхо Мраморного дворца» откроются при участии волонтеров и студентов творческих вузов города. Для этого также будет запущен проект «Школа волонтеров в художественном музее» – подготовка волонтеров из числа специалистов помогающих и творческих профессий для работы со сложной аудиторией в музее по арт-терапевтическим программам.

В Михайловском дворце начнутся экскурсии для людей с проблемами слух в сопровождении переводчика на русский жестовый язык, также для Михайловского дворца будет создано специальное мобильное аудио приложение для посетителей с нарушением слуха.