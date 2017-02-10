Фонд «Алёша» предлагает горожанам оригинально поздравить своих половинок с 14 февраля

В этом году петербуржцы смогут бесплатно и оригинально поздравить вторых половинок с 14 февраля, записав видеооткрытку.

12 февраля с 11.00 до 16.00 благотворительный фонд «Алёша» проведет акцию «Открой свое сердце!» в торговом комплексе «Континент на Звёздной» в Санкт-Петербурге.

Организаторы предложат всем желающим записать короткие видео – поздравления с Днем всех влюблённых для близких и родных людей. Каждый ролик будет смонтирован и подарен герою видео и при желании его второй половинке.

«Акция приурочена ко Дню святого Валентина и призывает людей быть более открытыми, чаще говорить о чувствах и не забывать, что у каждого из нас есть доброе сердце, которое умеет любить», – рассказали в фонде.