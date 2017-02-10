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10.02.2017 10:46

Пулково признали лучшим аэропортом в России

Петербургский аэропорт стал первым по итогам голосования пассажиров, которые озвучили 8 февраля на выставке инфраструктуры гражданской авиации в Москве.

Результаты народного выбора Пулково опубликовало 10 февраля на своей странице в Facebook. При этом признание пассажиров не совпало с мнением экспертов – профессионалы присудили Пулково лишь третье место.

Ежегодная премия «Воздушные ворота России» вручается аэропортам на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS в третий раз. Эксперты, среди которых есть представители авиакомпаний, журналисты и руководители различных авиапредприятий, оценивают аэропорты с точки зрения качества обслуживания, как пассажиров, так и авиакомпаний, безопасности и других показателей. Пулково входит в категорию международных аэропортов с пропускной способностью более 10 млн человек. В этом году петербургский воздушный порт обогнали московские Шереметьево (2-е место) и Домодедово (1-е место).

Однако пассажиры не согласны с экспертами и выделили Пулково как лучший российский аэропорт. Также народное признание заслужил аэропорт Уфы и «Бегишево» в Татарстане.

В прошлом году «Воздушные ворота Северной столицы» были отмечены и европейскими специалистами. Международный совет аэропортов (Airports Council International) признал Пулково лучшим аэропортом в Европе по качеству обслуживания пассажиров.


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