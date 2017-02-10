«Дети и родители против рака» проведут донорскую акцию

Региональная общественная организация «Дети и родители против рака» соместно с Карельским регистром доноров костного мозга и при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина 11 февраля в Петербурге проведет донорскую акцию.

Любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет может стать потенциальным донором костного мозга. Для этого всего лишь надо заполнить документы и сдать мазки. Если нет противопоказаний к донорству, то претендента внесут в список.

Желающих ждут по адресу: ул. Льва Толстого 9, студия «Молинос», 3 этаж офис № 306. Начало акции в 11.00 и до последнего записавшегося.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (921) 756-54-50. Или по электронной почте: karelianbmd@yandex.ru.