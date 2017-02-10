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10.02.2017 10:30
1 Комментариев

ФАС отменила победу «Ташира» в конкурсе на строительство жилья для Верховного суда

Конкурс на строительство жилого комплекса для сотрудников Верховного суда в Петербурге отменила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее победителем тендера за 6,2 млрд рублей признали компанию «Каскад-Энерго», входящую в ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

Как сообщил «Фонтанке» 10 февраля гендиректор «ПСБ Жилстрой» Александр Желиостов (компания тоже подавала свою заявку), комиссия ФАС отменила итоги конкурса на строительство жилья для Верховного суда на проспекте Добролюбова, 14.

«Рассмотрение нашей жалобы состоялось вечером 9 февраля. Ее признали обоснованной», – рассказал Александр Желиостов.

В ФАС подтвердили отмену конкурса.

Компания «Каскад-Энерго» была признана победителем тендера 26 января. Она предложила построить 600-квартирный комплекс за 5,8 млрд рублей. ГК «Ташир» уже работает с управделами президента: с 2011 года группа реконструирует здание издательства «Известия» на Пушкинской площади Москвы.

Ранее ФАС отменила еще один тендер «Строительного объединения» управделами стоимостью 29,5 млрд рублей. Жалобу также подала фирма ПСБ «Жилстрой».

Справка:

Конкурс на возведение самого Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана выиграла УК «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Она снизила цену до 28,9 млрд. Компания, которую считают близкой к бывшему заместителю управделами Ивану Малюшину, строила резиденции президента. В частности, комплекс К-4 на Крестовском острове, Константиновский дворец в Стрельне.


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комментарии пользователей (1)
vederman
10 февраля 2017 г. 10:43
Кто денег на дас, На того и ФАС...
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