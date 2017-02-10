Сторонников Дадина снова не пускают в КС

Сторонники заключенного активиста Ильдара Дадина вновь не могут попасть в здание Конституционного суда. Около десятка активистов утром 10 февраля стоят у служебного входа в КС на Галерной улице в Петербурге, передаёт журналист «Фонтанки».

Как пояснили активисты, накануне они зарегистрировались на сайте КС, но сегодня сотрудники ФСО отказали им во входе без объяснения причин. Среди сторонников Дадина замечен правозащитник Динар Идрисов с плакатами «Мест нет» и «Откройте этот суд!».

Напомним, сегодня Конституционный суд провозгласит решение по делу Ильдара Дадина. Это первый россиянин, осуждённый по статье 212.2 Уголовного кодекса. Норма разрешает давать реальные сроки за неоднократные нарушения на митингах. Сейчас Дадин находится в колонии в Алтайском крае.

Оглашение решения по делу Дадина КС проанонсировал неожиданно – за день до этого события, хотя обычно объявляет аккредитацию за 2 – 3 дня. Во время публичного рассмотрения дела, которое состоялось 24 января, сторонники Дадина также не смогли попасть в зал суда – им объяснили, что все места заняли студенты-юристы петербургских вузов.