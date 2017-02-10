Еще
13:04 10.02.2017
Новость часа
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
Пришлите свою новость!
12:57
Песков отрицает возможность поставки танков в ДНР и ЛНР
12:54
Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
12:37
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
12:30
Савченко считает Порошенко врагом украинского народа
12:24
Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента
12:23
Американские военные подняли флаг над Ивангородом
12:21
Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге
12:17
Финляндия вновь присоединилась к видеофлешмобу America First
12:14
Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном
12:05
Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья
11:55
КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина
11:41
«Зенит» отправился на заключительные сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
11:35
КС: Уголовно наказывать только за неоднократность нарушений на митингах нельзя
11:28
Против вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело
11:25
Русский музей продолжает проекты для людей с ограниченными возможностями
11:20
В НИИ скорой помощи спасают жертву метанола
11:14
ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады
11:05
Фонд «Алёша» предлагает горожанам оригинально поздравить своих половинок с 14 февраля
11:00
В Токсово муж похоронил жену во дворе дома, завернув в саван
10:53
В Крыму началась ретрансляция «Украинского радио»
10:46
Пулково признали лучшим аэропортом в России
10:45
«Дети и родители против рака» проведут донорскую акцию
10:30
ФАС отменила победу «Ташира» в конкурсе на строительство жилья для Верховного суда
10:18
Сторонников Дадина снова не пускают в КС
10:13
Производители молока предупредили о возможном повышении цен
10:01
Забастовка может парализовать аэропорт Хельсинки в пиковый день
09:53
Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье
09:43
12 человек погибли при сходе оползней на Бали
09:35
Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети
09:20
Подполковник ГУСБ задержан по засекреченному в Петербурге делу при переходе границы
09:09
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд
09:01
В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу
08:53
В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице
08:45
В школе на Народной искали взрывчатку
08:37
СМИ: Большинство ударных подлодок Британии - в неисправном состоянии
08:29
Белый дом изучает, как в прессу "утекли" разговоры Трампа с другими президентами
08:21
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция
08:13
Российским депутатам не хватает воздуха
08:05
Шесть расчетов тушили пожар в автобусном парке на Кубинской
01:30
«Марсу нужны любовники» презентуют альбом «Дети плохой погоды»
01:14
Heffron Drive привезут в Петербург калифорнийскую романтику
00:55
Черчесов: Кот-д'Ивуар и Бельгия - великолепные спарринги для сборной России
00:38
Лавров: Москва готова работать с Трампом по всей повестке отношений
00:29
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
00:20
Мошенники в Финляндии "нагрели" РФ на миллионы евро
00:05
МИД Украины: Футболиста Зозулю выгоняют из-за провокаций России, он не нацист
09/02
Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза
09/02
Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины
09/02
Меркель: Еврозона должна остаться единой
09/02
Захар Прилепин: У Гиви есть дочь
09/02
Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ
09/02
В Раухфуса реанимируют сбитого машиной ребенка
09/02
Цены на нефть растут
09/02
Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной
09/02
Двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа, спасают в больнице имени Раухфуса
09/02
Экспорт креветок из Эквадора в Россию вырос вдвое
09/02
Турецкая армия не будет расследовать инцидент с авиаударом ВКС РФ
09/02
Росреестр возобновил электронные услуги
09/02
Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге
09/02
ФРГ намерена до конца года вернуть в страну половину золотого запаса
09/02
Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США
09/02
В Приморском парке Победы построят горки высотой с 14-этажный дом
09/02
Уволенная американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов
09/02
Смольный объявил конкурс на завершение строительства депо «Южное»
09/02
Осужденному в Петербурге наркодилеру потребовалось 8 минут, чтобы сбежать
09/02
Памятную доску Колчаку закрасили черным
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля
09/02
Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД
09/02
Леноблсуд отменил решение о выдворении северокорейского диссидента
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.02.2017 10:18
1 Комментариев

Сторонников Дадина снова не пускают в КС

Сторонники заключенного активиста Ильдара Дадина вновь не могут попасть в здание Конституционного суда. Около десятка активистов утром 10 февраля стоят у служебного входа в КС на Галерной улице в Петербурге, передаёт журналист «Фонтанки».

Как пояснили активисты, накануне они зарегистрировались на сайте КС, но сегодня сотрудники ФСО отказали им во входе без объяснения причин. Среди сторонников Дадина замечен правозащитник Динар Идрисов с плакатами «Мест нет» и «Откройте этот суд!».

Елена Кузнецова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Напомним, сегодня Конституционный суд провозгласит решение по делу Ильдара Дадина. Это первый россиянин, осуждённый по статье 212.2 Уголовного кодекса. Норма разрешает давать реальные сроки за неоднократные нарушения на митингах. Сейчас Дадин находится в колонии в Алтайском крае.

Оглашение решения по делу Дадина КС проанонсировал неожиданно – за день до этого события, хотя обычно объявляет аккредитацию за 2 – 3 дня. Во время публичного рассмотрения дела, которое состоялось 24 января, сторонники Дадина также не смогли попасть в зал суда – им объяснили, что все места заняли студенты-юристы петербургских вузов.

 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
jokir1971
10 февраля 2017 г. 11:01
А что ещё можно ждать от этого режима? Пусть спасибо скажут что не бьют за то что посмели около КС околачиваться!
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
09.02.2017 18:00

«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03

В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня

Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента
ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады
Сторонников Дадина снова не пускают в КС
Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье
Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд
СМИ: Большинство ударных подлодок Британии - в неисправном состоянии
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
В битве за Исаакий Путина не ждут
Петербургский код удачи не по зубам американским копам
Мы, нижеподписавшиеся
Как «Фонтанка» «Шалтая-Болтая» к Собчак возила
"Это мера устрашения"
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Ректорам зачли Исаакий
Матрице известно все. Даже то, что Трамп - холостяк
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Ешь и худей: «ленивая» треска

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

Новости компаний
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.