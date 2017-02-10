Совершенно секретный подполковник Федосов

ФСБ Петербурга задержала знакового полицейского на границе родины. «Фонтанка» узнала все, кроме засекреченного обвинения. Но похоже, там прячутся выдуманные доносы агентов на приличных людей.

Пожалуй, самый известный сотрудник отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД РФ, подполковник Федосов, задержан при въезде в Россию из Беларуси. Его доставляют в Петербург оперативники отдела «М» регионального УФСБ. В Следственном комитете его ждет уголовное дело, на которое поставлен гриф «сов. секретно». По логике, это продолжение двух стомиллионных задержаний декабря 2016 года. «Фонтанка» выяснила, что герой новости имел образование и характер, противопоказанные в оперсреде.

По информации «Фонтанки», около 18 часов 9 февраля при въезде на территорию России из Беларуси через пропускной пункт в Псковской области был задержан старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «Запад» ГУСБ МВД подполковник полиции Виталий Федосов. Пересекал границу он на такси, нанятом в Минске, куда прилетел этим же днем из-за границы.

По данным «Фонтанки», именно 9 февраля 2017 года в 3-м отделе (расследования преступлений сотрудников правоохранительных органов) 2-го управления Следственного комитета Петербурга в отношении подполковника Федосова возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ – «мошенничество в крупном размере». Также «Фонтанке» известно, что именно 9 февраля подполковник Федосов объявлен в федеральный розыск. Так что если учесть, что утром уже было дело, а на постановку его в розыск ушли часы, то подполковника задержали практически мгновенно. «Фонтанка» не настолько наивна, чтобы принимать это за случайность.

Журналист уверен: Федосов контролировался Госбезопасностью, а коллеги из МГБ Беларуси помогали.

Трудно не вспомнить, что настоящие новости, посвященные отделу «Запад» ГУСБ МВД, расположенному, как известно, в Петербурге, на Расстанной улице, начались в декабре прошлого года. Сначала, как уже сообщала «Фонтанка», был арестован начальник этого подразделения полковник Тимченко. Его обвинили в получении взятки в 100 миллионов рублей за содействие по уголовному делу, связанному с налоговыми нарушениями известной компании «Деловые линии». После чего двое петербуржцев, являвшиеся доверенными лицами подполковника Федосова, также были задержаны за попытку получить 100 миллионов рублей. На этот раз деньги просили за облегчение участи арестованным за незаконную игорную деятельность.

После этих событий явно федерального масштаба рапорт на увольнение написали заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ полковник Дъячук и сам Виталий Федосов. Другое дело, что Федосов решил перед увольнением отгулять накопившиеся отпуска. Так что формально до 4 апреля он еще служит в органах.

Последним же шоу, которое вновь непосредственно касается отдела «Запад», стала драка, о которой также публиковала материал «Фонтанка». Так, заместитель начальника отдела «Запад» майор Верхорубов сошелся в караоке-баре с несогласным его поведением, после чего был доставлен в госпиталь с порванным горлом.

Что касается сегодняшнего ньюсмейкера, то до недавнего времени Федосов был фигурой в правоохранительном пространстве Петербурга. Поэтому о нем «Фонтанка» расскажет подробнее. Ему 40 лет. Он родился в Казахстане и в Алма-Ате с отличием закончил философский факультет университета. Приехав в Петербург, получил диплом еще и юридического факультета СПбГУ. Как шутили за его спиной, такое образование противопоказанно для оперативников. Начал работать в отделе экономической безопасности УМВД по Петроградскому району, а когда в Петербург в 2007 году нагрянула антирейдерская бригада Следственного комитета России под предводительством Олега Пипченкова, Федосов попал в оперативное сопровождение. Несмотря на то что Федосов мог легко оперировать мнением немца Шпенглера или других философов, он умудрялся испортить отношения везде, где работал. Его коллеги всегда отмечали излишнюю любовь Федосова к конспирации и склонность к теории заговора. После отъезда бригады СК ему пришлось убыть в столицу. А оттуда он уже вернулся в отдел «Запад» ГУСБ, причем стал фактически доверенным лицом ныне опального начальника этого подразделения полковника Тимченко. Говорят, они вместе часто ездили в столицу на неформальные совещания к ныне арестованному петербуржцу, начальнику Службы собственной безопасности СКР Максименко. Если учесть, что Максименко необычайно доверял звезде петербургского рейдерства Бадри Шенгелия, то немудрено, что слухи о том, что Федосов и Тимченко пользовались услугами Бадри, – не беспочвенны.

Кстати, сам Бадри Анзорович в недавних коротких телефонных беседах с автором статьи утверждал, что Максименко – один из самых хороших людей на свете. Сам же Шенгелия находится сегодня в Грузии, где оформил себе грузинское гражданство, и, по его же словам, возвращаться в наш город не собирается, так как «силовики себя ведут беспредельно». (это цитата).

Тем временем Виталий Федосов доставляется под конвоем оперативниками отдела «М» (контроль за правоохранительной системой) УФСБ Петербурга в кабинеты СК на Мойку, 86. Там их ожидают сегодня, 10 февраля, к 11 утра. Однако узнать, какие именно претензии будут ему предъявляться, «Фонтанке» не удалось. На уголовном деле, возбужденном в отношении него, как мы уже сказали, накануне по статье «мошенничество в крупном размере», поставлен гриф «Совершенно секретно». А это автоматически образует из его материалов государственную тайну.

Однако «Фонтанка» все же пофантазировала. Практика говорит о том, что в подобных случаях грифуют те дела, что касаются агентуры сотрудников. Вернее, того, как этот спецаппарат расписывался за вознаграждение, но ничего не получал. А если учесть, что в разговорах коллег Федосова мелькают такие фразы, как фальсификация доказательств в отношении сотрудников полиции, то можно предположить – в фундамент разработок сотрудников МВД к тому же закладывались липовые донесения осведомителей.

Все же «Фонтанке» удалось выяснить, что первые эпизоды подполковника – это проходной момент. Нам обещали, что чуть позже дело потянется наверх – в Москву. Тут «Фонтанка» и подумала: тогда все должно быть наоборот – секретить надо продолжение, а не начало.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"