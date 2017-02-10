Совершенно секретный подполковник Федосов

Еще
13:04 10.02.2017
Новость часа
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
Пришлите свою новость!
13:01
Россельхознадзор запретил ввоз яиц и птицы из ряда регионов ЕС
12:57
Песков отрицает возможность поставки танков в ДНР и ЛНР
12:54
Российского конкурента WhatsApp и Skype отключили после двух недель работы
12:54
На красной ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
12:37
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
12:30
Савченко считает Порошенко врагом украинского народа
12:24
Операционистки «Почты России» отделались условным сроком за присвоение денег клиента
12:23
Американские военные подняли флаг над Ивангородом
12:21
Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге
12:17
Финляндия вновь присоединилась к видеофлешмобу America First
12:14
Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном
12:05
Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья
11:55
КС разрешил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина
11:41
«Зенит» отправился на заключительные сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
11:35
КС: Уголовно наказывать только за неоднократность нарушений на митингах нельзя
11:28
Против вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело
11:25
Русский музей продолжает проекты для людей с ограниченными возможностями
11:20
В НИИ скорой помощи спасают жертву метанола
11:14
ВЦИОМ: Мигрантам в России не рады
11:05
Фонд «Алёша» предлагает горожанам оригинально поздравить своих половинок с 14 февраля
11:00
В Токсово муж похоронил жену во дворе дома, завернув в саван
10:53
В Крыму началась ретрансляция «Украинского радио»
10:46
Пулково признали лучшим аэропортом в России
10:45
«Дети и родители против рака» проведут донорскую акцию
10:30
ФАС отменила победу «Ташира» в конкурсе на строительство жилья для Верховного суда
10:18
Сторонников Дадина снова не пускают в КС
10:13
Производители молока предупредили о возможном повышении цен
10:01
Забастовка может парализовать аэропорт Хельсинки в пиковый день
09:53
Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье
09:43
12 человек погибли при сходе оползней на Бали
09:35
Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети
09:20
Подполковник ГУСБ задержан по засекреченному в Петербурге делу при переходе границы
09:09
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд
09:01
В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу
08:53
В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице
08:45
В школе на Народной искали взрывчатку
08:37
СМИ: Большинство ударных подлодок Британии - в неисправном состоянии
08:29
Белый дом изучает, как в прессу "утекли" разговоры Трампа с другими президентами
08:21
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция
08:13
Российским депутатам не хватает воздуха
08:05
Шесть расчетов тушили пожар в автобусном парке на Кубинской
01:30
«Марсу нужны любовники» презентуют альбом «Дети плохой погоды»
01:14
Heffron Drive привезут в Петербург калифорнийскую романтику
00:55
Черчесов: Кот-д'Ивуар и Бельгия - великолепные спарринги для сборной России
00:38
Лавров: Москва готова работать с Трампом по всей повестке отношений
00:29
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
00:20
Мошенники в Финляндии "нагрели" РФ на миллионы евро
00:05
МИД Украины: Футболиста Зозулю выгоняют из-за провокаций России, он не нацист
09/02
Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза
09/02
Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины
09/02
Меркель: Еврозона должна остаться единой
09/02
Захар Прилепин: У Гиви есть дочь
09/02
Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ
09/02
В Раухфуса реанимируют сбитого машиной ребенка
09/02
Цены на нефть растут
09/02
Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной
09/02
Двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа, спасают в больнице имени Раухфуса
09/02
Экспорт креветок из Эквадора в Россию вырос вдвое
09/02
Турецкая армия не будет расследовать инцидент с авиаударом ВКС РФ
09/02
Росреестр возобновил электронные услуги
09/02
Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге
09/02
ФРГ намерена до конца года вернуть в страну половину золотого запаса
09/02
Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США
09/02
В Приморском парке Победы построят горки высотой с 14-этажный дом
09/02
Уволенная американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов
09/02
Смольный объявил конкурс на завершение строительства депо «Южное»
09/02
Осужденному в Петербурге наркодилеру потребовалось 8 минут, чтобы сбежать
09/02
Памятную доску Колчаку закрасили черным
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля
09/02
Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.02.2017 10:13
8 Комментариев

Совершенно секретный подполковник Федосов

ФСБ Петербурга задержала знакового полицейского на границе родины. «Фонтанка» узнала все, кроме засекреченного обвинения. Но похоже, там прячутся выдуманные доносы агентов на приличных людей.
Совершенно секретный подполковник Федосов
Коллаж "Фонтанка"

Пожалуй, самый известный сотрудник отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД РФ, подполковник Федосов, задержан при въезде в Россию из Беларуси. Его доставляют в Петербург оперативники отдела «М» регионального УФСБ. В Следственном комитете его ждет уголовное дело, на которое поставлен гриф «сов. секретно». По логике, это продолжение двух стомиллионных задержаний декабря 2016 года. «Фонтанка» выяснила, что герой новости имел образование и характер, противопоказанные в оперсреде.

По информации «Фонтанки», около 18 часов 9 февраля при въезде на территорию России из Беларуси через пропускной пункт в Псковской области был задержан старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «Запад» ГУСБ МВД подполковник полиции Виталий Федосов. Пересекал границу он на такси, нанятом в Минске, куда прилетел этим же днем из-за границы.

По данным «Фонтанки», именно 9 февраля 2017 года в 3-м отделе (расследования преступлений сотрудников правоохранительных органов) 2-го управления Следственного комитета Петербурга в отношении подполковника Федосова возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ – «мошенничество в крупном размере». Также «Фонтанке» известно, что именно 9 февраля подполковник Федосов объявлен в федеральный розыск. Так что если учесть, что утром уже было дело, а на постановку его в розыск ушли часы, то подполковника задержали практически мгновенно. «Фонтанка» не настолько наивна, чтобы принимать это за случайность. 

Журналист уверен: Федосов контролировался Госбезопасностью, а коллеги из МГБ Беларуси помогали.

Трудно не вспомнить, что настоящие новости, посвященные отделу «Запад» ГУСБ МВД, расположенному, как известно, в Петербурге, на Расстанной улице, начались в декабре прошлого года. Сначала, как уже сообщала «Фонтанка», был арестован начальник этого подразделения полковник Тимченко. Его обвинили в получении взятки в 100 миллионов рублей за содействие по уголовному делу, связанному с налоговыми нарушениями известной компании «Деловые линии». После чего двое петербуржцев, являвшиеся доверенными лицами подполковника Федосова, также были задержаны за попытку получить 100 миллионов рублей. На этот раз деньги просили за облегчение участи арестованным за незаконную игорную деятельность. 

После этих событий явно федерального масштаба рапорт на увольнение написали заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ полковник Дъячук и сам Виталий Федосов. Другое дело, что Федосов решил перед увольнением отгулять накопившиеся отпуска. Так что формально до 4 апреля он еще служит в органах. 

Последним же шоу, которое вновь непосредственно касается отдела «Запад», стала драка, о которой также публиковала материал «Фонтанка». Так, заместитель начальника отдела «Запад» майор Верхорубов сошелся в караоке-баре с несогласным его поведением, после чего был доставлен в госпиталь с порванным горлом.

Что касается сегодняшнего ньюсмейкера, то до недавнего времени Федосов был фигурой в правоохранительном пространстве Петербурга. Поэтому о нем «Фонтанка» расскажет подробнее. Ему 40 лет. Он родился в Казахстане и в Алма-Ате с отличием закончил философский факультет университета. Приехав в Петербург, получил диплом еще и юридического факультета СПбГУ. Как шутили за его спиной, такое образование противопоказанно для оперативников. Начал работать в отделе экономической безопасности УМВД по Петроградскому району, а когда в Петербург в 2007 году нагрянула антирейдерская бригада Следственного комитета России под предводительством Олега Пипченкова, Федосов попал в оперативное сопровождение. Несмотря на то что Федосов мог легко оперировать мнением немца Шпенглера или других философов, он умудрялся испортить отношения везде, где работал. Его коллеги всегда отмечали излишнюю любовь Федосова к конспирации и склонность к теории заговора. После отъезда бригады СК ему пришлось убыть в столицу. А оттуда он уже вернулся в отдел «Запад» ГУСБ, причем стал фактически доверенным лицом ныне опального начальника этого подразделения полковника Тимченко. Говорят, они вместе часто ездили в столицу на неформальные совещания к ныне арестованному петербуржцу, начальнику Службы собственной безопасности СКР Максименко. Если учесть, что Максименко необычайно доверял звезде петербургского рейдерства Бадри Шенгелия, то немудрено, что слухи о том, что Федосов и Тимченко пользовались услугами Бадри, – не беспочвенны.

Кстати, сам Бадри Анзорович в недавних коротких телефонных беседах с автором статьи утверждал, что Максименко – один из самых хороших людей на свете. Сам же Шенгелия находится сегодня в Грузии, где оформил себе грузинское гражданство, и, по его же словам, возвращаться в наш город не собирается, так как «силовики себя ведут беспредельно». (это цитата).

Тем временем Виталий Федосов доставляется под конвоем оперативниками отдела «М» (контроль за правоохранительной системой) УФСБ Петербурга в кабинеты СК на Мойку, 86. Там их ожидают сегодня, 10 февраля, к 11 утра. Однако узнать, какие именно претензии будут ему предъявляться, «Фонтанке» не удалось. На уголовном деле, возбужденном в отношении него, как мы уже сказали, накануне по статье «мошенничество в крупном размере», поставлен гриф «Совершенно секретно». А это автоматически образует из его материалов государственную тайну.

Однако «Фонтанка» все же пофантазировала. Практика говорит о том, что в подобных случаях грифуют те дела, что касаются агентуры сотрудников. Вернее, того, как этот спецаппарат расписывался за вознаграждение, но ничего не получал. А если учесть, что в разговорах коллег Федосова мелькают такие фразы, как фальсификация доказательств в отношении сотрудников полиции, то можно предположить – в фундамент разработок сотрудников МВД к тому же закладывались липовые донесения осведомителей.

Все же «Фонтанке» удалось выяснить, что первые эпизоды подполковника – это проходной момент. Нам обещали, что чуть позже дело потянется наверх – в Москву. Тут «Фонтанка» и подумала: тогда все должно быть наоборот – секретить надо продолжение, а не начало.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (8)
omain
10 февраля 2017 г. 13:03
Уважаемый Вышенков тоже мне подозрителен.Начиная с Восточного факультета.Там его рекрутировал всемогущий Комитет.И пошел он в спецуру гостиниц.После Восточного! Которым Сам гордится.Вся Фонтанка под колпаком? Разумеется,это мои домыслы.Но удивляет особая смелость ,даже импонирует,господина Опера.Может про храм чего расскажет.
ptr78
10 февраля 2017 г. 12:22
knikk70: ОПГ МВД
knikk70
10 февраля 2017 г. 12:11
Не МВД, а какая то банда в масштабах страны, не плохо живут подполковники, если на такси с Минска до Питера ездят.
Udel
10 февраля 2017 г. 12:10
Секретный сотрудник = СекСот? Совершенно секретный (СС) = СовСек или СекСов...
westdm
10 февраля 2017 г. 11:02
В принципе если обобщить подобные новости то любого служащего в звании от полковника и выше в данной системе можно брать под руки и вести на допрос — и он даже не удивится — ибо в глубине души будет знать за что.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Вооруженный телефоном свидетель помог задержать угонщика в Петербурге
Гранату в шкафу нашла новая хозяйка квартиры в Свечном
В НИИ скорой помощи спасают жертву метанола
Совершенно секретный подполковник Федосов
12 человек погибли при сходе оползней на Бали
Подполковник ГУСБ задержан по засекреченному в Петербурге делу при переходе границы
В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу
В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице
В школе на Народной искали взрывчатку
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Ешь и худей: «ленивая» треска

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.