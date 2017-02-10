Володин назвал «исправлением ошибки» закон о декриминализации побоев в семье

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «исправлением ошибки» принятие закона о декриминализации побоев в семье.

Об этом 10 февраля пишет «Коммерсантъ». Издание взяло интервью у главы нижней палаты российского парламента.

По словам Володина, за насилие в семье в России было предусмотрено слишком жесткое наказание.

«Объективности ради просто надо это признать, раньше была совершена ошибка. И соответственно, побои, имеющие отношение к нанесению ущерба здоровью, но не влекущие его расстройства… были отнесены к наказанию куда более жесткому, чем, допустим, побои, влекущие расстройство здоровья. Это сотрясение головного мозга, когда человек на несколько дней попадает в больницу, представьте себе! Ошибку поправили», — сказал Володин.

Напомним, что 27 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц. Согласно документу, побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.

На днях глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил о почти трехкратном росте семейного насилия после принятия закона о декриминализации побоев.