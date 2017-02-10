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10.02.2017 09:43

12 человек погибли при сходе оползней на Бали

По меньшей мере 12 человек погибли в результате схода нескольких оползней на индонезийском острове Бали.

Об этом сообщает Агентство Франс Пресс со ссылкой на национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии. По данным СМИ, оползни, вызванные ливневыми дождями, сошли в ночь на 10 февраля на три деревни, расположенные в центральной части острова. Среди погибших есть трое детей.

"Сильный дождь, который шел в течение всего дня в четверг, привел к сходу оползней на три деревни, в результате погибли 12 человек", — заявил глава информационного центра BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.

По данным экстренной службы, пять человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Жители деревень были эвакуированы.

Как сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на местных синоптиков, ливни будут продолжаться на территории острова вплоть до воскресенья, 12 февраля.

 

 

Источник: РИА Новости


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