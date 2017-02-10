Facebook начал разработку собственного ТВ-шоу для трансляции в соцсети

Компания Facebook Inc. разрабатывает «телевизионное шоу» для трансляции в собственной социальной сети.

По информации Bloomberg, для этого Facebook уже нанял одного из руководителей MTV, Мину Лефевр, которая раньше курировала сценарии всех программ на телеканале.

Теперь Лефевр предстоит руководство разработкой программ для Менло-Парк, штаб-квартиры Facebook в штате Калифорния, которая, по данным агентства, в течение последнего года инвестирует в исходный видеоконтент большие средства.

Таким образом, пишет Bloomberg, Лефевр присоединяется к команде предпринимателя Рики Ван Вина, соучредителя юмористического сайта CollegeHumor.

«Рада поделиться тем, что скоро начну свое новое приключение в качестве главы развития Facebook», — написала сама Лефевр на своей странице в социальной сети, отметив также, что ее «всегда тянуло к идее построить что-то, а также быть частью команды, которая помогает Facebook создать экосистему оригинального контента».

Подобные решения, по информации Bloomberg, в Facebook принимают, чтобы отобрать прибыль у телевидения. Компания, как сообщает агентство, для производства видео на сайт уже ведет переговоры с режиссерами и кинокомпаниями.