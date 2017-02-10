Подполковник ГУСБ задержан при переходе границы по засекреченному в Петербурге делу

В Петербург доставят старшего оперуполномоченного отдела «Запад» ГУСБ МВД Виталия Федосова. Его искали и задержали при возвращении в Россию из Беларуси. В Следственном комитете Северной столицы подполковника полиции ждет уголовное дело о мошенничестве. Логика подсказывает, что это последствия двух стомиллионных дел декабря прошлого года. Но на материалах стоит гриф секретности.

По информации «Фонтанки», около 18 часов 9 февраля в Псковской области на пропускном пункте при возвращении в Россию из Беларуси был задержан подполковник полиции отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД Виталий Федосов. По данным нашего издания, уголовное дело в отношении него возбуждено в 3-м отделе (преступления сотрудников правоохранительных органов) 2-го управления Следственного комитета Петербурга, а оперативное сопровождение – на сотрудниках отдела «М» (контроль над правоохранительными органами) УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Также «Фонтанка» узнала, что Федосова разыскивали, так как он находился в федеральном розыске.

Напомним, последние месяцы отдел «Запад» ГУСБ, расположенный в Петербурге на Расстанной улице, является ньюсмейкером. Как уже сообщала «Фонтанка», в декабре 2016 года был арестован начальник этого подразделения полковник Тимченко. Его обвинили в получении взятки в 100 миллионов рублей за содействие в уголовном деле, связанном с налоговыми нарушениями известной компании «Деловые линии». Затем, также в декабре, двое петербуржцев, являвшихся доверенными лицами подполковника Федосова, были задержаны за попытку получить 100 миллионов рублей. На этот раз деньги просили за облегчение участи арестованных за незаконную игорную деятельность. После рапорт на увольнение написали заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ полковник Дъячук и сам Виталий Федосов . Другое дело, что Федосов в данное время официально находится в отпуске.

Отдел «Запад» коснулась и драка, о которой также рассказывала «Фонтанка». Заместитель начальника отдела «Запад» майор Верхорубов сошелся в караоке-баре в Московском районе с посетителем, в результате он был госпитализирован из-за удара «розочкой» в горло.

Около пяти часов утра 10 февраля в Псковскую область за подполковником Федосовым приехали оперативники УФСБ Петербурга, и в данное время полицейского везут в Следственный комитет. Предполагаемое время его захода в здание на Мойке, 86, – 11 часов дня.

«Фонтанка» постарается узнать подробности, хотя это будет очень непросто. По информации нашего издания, уголовное дело в отношении Федосова засекречено.