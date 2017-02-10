Стена на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $ 21,6 млрд, передает Reuters со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тыс. км будет представлять собой систему стен и заборов.

Строительство пограничного сооружения планируется завершить к 2021 году.

Ранее секретарь национальной безопасности США Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется через несколько месяцев и будет завершено в течение ближайших двух лет.