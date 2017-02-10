В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу

Угонщик с историей предпринял попытку очередного преступления вечером 9 февраля. Его целью был новый «Лексус», припаркованный у одного из гипермаркетов на Пулковском шоссе в Петербурге. Помешал менеджер магазина — мужчина запечатлел не только лицо преступника, но и его личное средство передвижения. Оказалось, что Mercedes ML уже «светился» в местах угонов.

Увидев, что его снимают, злоумышленник ударил очевидца. Однако совершить очередное похищение ему так и не удалось.

Подробности и фотографии — на «Водителе Петербурга».