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10.02.2017 09:01

В Петербурге менеджер магазина отстоял новый Lexus, но получил по лицу

Угонщик с историей предпринял попытку очередного преступления вечером 9 февраля. Его целью был новый «Лексус», припаркованный у одного из гипермаркетов на Пулковском шоссе в Петербурге. Помешал менеджер магазина — мужчина запечатлел не только лицо преступника, но и его личное средство передвижения. Оказалось, что Mercedes ML уже «светился» в местах угонов.

Увидев, что его снимают, злоумышленник ударил очевидца. Однако совершить очередное похищение ему так и не удалось.

Подробности и фотографии — на «Водителе Петербурга».


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