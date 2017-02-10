В Петергофе репетитора заподозрили в домогательствах к шестикласснице

В сексуальном насилии над дочерью заподозрила репетитора петербурженка, мама 12-летней девочки. О своих догадках женщина 9 февраля сообщила сотрудникам правоохранительных органов.

По информации «Фонтанки», 58-летний репетитор виделся с девочкой у нее дома на Университетском проспекте в Петергофе. По словам матери, педагог регулярно приходил подтягивать знания шестиклассницы, но на деле занимался совсем не этим. Женщина считает, что на протяжении двух лет во время занятий мужчина совершал развратные действия сексуального характера.

Информацию, которую сообщила мама школьницы, проверит Следственный комитет Петербурга.