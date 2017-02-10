В школе на Народной искали взрывчатку

Сообщение о заминировании школы №512 в Невском районе Петербурга поступило диспетчерам вечером 9 февраля. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов ничего не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», тревожный звонок поступил в дежурную часть ГУ МВД в девять вечера. Неизвестный заявил, что сам лично видел пакет тротила у своего знакомого, а в данный момент взрывчатка находится в школе на Народной улице, 44.

Учебное заведение и территорию вокруг него проверили и никаких опасных веществ не нашли.

Проводится проверка.