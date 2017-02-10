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10.02.2017 00:55

Черчесов: Кот-д'Ивуар и Бельгия - великолепные спарринги для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что доволен выбором соперников на предстоящие товарищеские матчи для команды. 24 марта россияне на стадионе "Краснодара" встретятся с Кот-д'Ивуаром, а 28 марта на сочинском стадионе "Фишт" сыграют против Бельгии.

"Мы хотели играть против хороших команд высокого уровня, при этом чтобы они были с разных континентов, чтобы сборная обогащалась, – сказал в эфире "Все на матч" Черчесов. – Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборную Бельгии и представлять не нужно, ведь эта команда одна из лучших в рейтинге ФИФА. Для нас это великолепные спарринги".

Напомним, что сборная России примет участие в Кубке Конфедераций, который пройдет в РФ в июне текущего года. Старт турнира состоится 17 июня матчем сборных РФ и Новой Зеландии на стадионе на Крестовском острове в Петербурге. В 2018 году сборная РФ примет участие в финале Кубка мира по футболу, как страна-организатор чемпионата.

Источник: Спорт-Экспресс


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