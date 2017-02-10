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10.02.2017 00:38

Лавров: Москва готова работать с Трампом по всей повестке отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова работать с администрацией президента США Дональда Трампа по всей повестке двухсторонних отношений между странами на основе принципа равноправия, пишут «Известия».

Он подчеркнул, что развитие конструктивных отношений между Кремлем и Белым домом окажет позитивное воздействие на ситуацию в мире.

«Со своей стороны готовы работать с администрацией Дональда Трампа по всей повестке дня российско-американских отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Исходим из того, что развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире», — сказал глава МИД России в интервью газете.

Источник: Газета.ру


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