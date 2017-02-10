Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда

Число отказавшихся от гражданства США американцев увеличилось в 2016 году на 26% до 5411, достигнув нового рекорда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные.

Это связано с ужесточением налогового законодательства и стремлением обязать всех американцев, вне зависимости от того, живут ли они и работают в США или нет, платить налоги именно в Соединенных Штатах. В 2010 году вступило в силу требование к зарубежным финансовым институтам предоставлять данные по счетам американских граждан.

C 2012 года число отказавшихся от гражданства американцев последовательно растет: в этом году таких было 932, в 2013 – 2999, в 2014 – 3415, в 2015 – 4279.