Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 февраля впервые встретился с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини, сообщает Госдепартамент США.

«Мы продолжим отлично работать вместе», — ответила она на вопрос о возможных изменениях в отношениях ЕС и США.

Сама Могерини в своем твиттере оценила встречу как «хорошую» и написала, что ЕС и США продолжат сотрудничество по Сирии, Украине и другим вопросам.

Напомним, что Тиллерсон до назначения в администрацию президента США Дональда Трампа был главой крупнейшей в североамериканских Соединённых Штатах нефтяной компании ExxonMobil. Он кавалер российского ордена Дружбы, который ему лично вручил в Москве президент РФ Владимир Путин.