Еще
00:35 10.02.2017
Пришлите свою новость!
00:29
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
00:20
Мошенники в Финляндии "нагрели" РФ на миллионы евро
00:05
МИД Украины: Футболиста Зозулю выгоняют из-за провокаций России, он не нацист
09/02
Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза
09/02
Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины
09/02
Меркель: Еврозона должна остаться единой
09/02
Захар Прилепин: У Гиви есть дочь
09/02
Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ
09/02
В Раухфуса реанимируют сбитого машиной ребенка
09/02
Цены на нефть растут
09/02
Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной
09/02
Двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа, спасают в больнице имени Раухфуса
09/02
Экспорт креветок из Эквадора в Россию вырос вдвое
09/02
Турецкая армия не будет расследовать инцидент с авиаударом ВКС РФ
09/02
Росреестр возобновил электронные услуги
09/02
Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге
09/02
ФРГ намерена до конца года вернуть в страну половину золотого запаса
09/02
Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США
09/02
В Приморском парке Победы построят горки высотой с 14-этажный дом
09/02
Уволенная американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов
09/02
Смольный объявил конкурс на завершение строительства депо «Южное»
09/02
Осужденному в Петербурге наркодилеру потребовалось 8 минут, чтобы сбежать
09/02
Памятную доску Колчаку закрасили черным
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля
09/02
Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД
09/02
Леноблсуд отменил решение о выдворении северокорейского диссидента
09/02
Террорист открыл огонь на рынке в Израиле. Есть раненые
09/02
Девушка-пешеход пострадала в ДТП с автобусом на Восстания
09/02
Смешанная эстафета на ЧМ по биатлону завершилась для россиян медалью и скандалом
09/02
Один из петербургских сфинксов попал под машину
09/02
В отношении оппозиционера Гальперина возбудили административное дело
09/02
За реконструкцию Гореловского путепровода поспорят «Пилон» и «Трест Гидромонтаж»
09/02
Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»
09/02
Пропавшего 5 лет назад канадца, прошедшего через 10 стран, нашли в джунглях Амазонки
09/02
Главный раввин Москвы: Надо включать в школьную программу тему холокоста
09/02
Прокуратура прикрыла кальянную в центре Петербурга
09/02
Четверо бойцов "Сомали" признались журналистам в покушении на Гиви
09/02
После приговора из Ленинского районного суда сбежал осужденный
09/02
Минкульт отказался поддержать введение Дня патриотизма
09/02
В Анкаре заявили о гибели троих турецких военных при ударе российских ВКС
09/02
Муниципалы «Черной речки» платят за вход в бесплатные музеи
09/02
Мошенники в Финляндии "нагрели" Российское государство на миллионы евро
09/02
ЦБ обеспечит всех российских пенсионеров картами «Мир» к июлю 2020 года
09/02
Роскомнадзор заблокировал публикацию из-за хентая в юзерпике
09/02
В музее Попова пройдет благотворительный бал для детдомовцев
09/02
«Коммерсантъ» уволил всю редакцию Ъ-Lifestyle
09/02
Соавтор «Матильды» рассказал о финансировании фильма через офшоры по указанию из Кремля
09/02
В 2016 году россияне потратили на новые машины почти 1,8 трлн рублей
09/02
Мэр Екатеринбурга заявил о росте числа побоев после декриминализации
09/02
ФССП: От имени приставов россиянам рассылают вирус
09/02
Завершено строительство нового музея Октябрьской железной дороги
09/02
В Турции женщина умерла после МРТ из-за аллергии
09/02
Смерть мигранта в камере обернулась для полиции Пушкина уголовным делом
09/02
КС отклонил жалобу лишённого полномочий депутата Шлосберга
09/02
Россия посчитала вбросом доклад о массовых казнях в сирийской тюрьме
09/02
КС огласит решение по делу Дадина 10 февраля
09/02
Контракт ЗакСа на перевозку депутатов за 439 млн проверит УФАС
09/02
Прокуратура ищет, кто отравил рыбу в Кузьминке
09/02
В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным
09/02
Петербуржцы в феврале заплатят за «коммуналку» на 4% больше
09/02
Россия опровергла данные о нанесении в Сирии ударов комплексами «Точка-У»
09/02
Россия отменила инспекцию белорусских предприятий из-за опасений провокаций
09/02
"Лев Толстой" изменит расписание с переходом на летнее время
09/02
Мэрия Парижа предложила окружить Эйфелеву башню стеклянной стеной
09/02
Китайские туристы атаковали гидов из-за отсутствия северного сияния
09/02
В Петербурге прокуратура требует закрыть интернет-аптеку
09/02
В Ленобласти ночной мороз и утренний туман
09/02
Комитет Госдумы поддержал запрет на порошкообразный алкоголь
09/02
Эксперты: Стоимость жилья в городах-миллионниках падает
09/02
Мертвого мужчину нашли после пожара на Малой Охте
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
09.02.2017 23:35

Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в Брюсселе, что необходимо совместно с мировыми партнерами сформировать план восстановления страны наподобие «плана Маршалла». По его словам, эта мера позволит ускорить необходимые изменения, сообщается 9 февраля на сайте украинского правительства.

Он напомнил, что еще в 2014 году Евросоюз и доноры предложили такой план Украине, в феврале 2015-го планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления. Гройсман, тогда вице-премьер в правительстве Арсения Яценюка, совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

«Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, — это четкий план восстановления Украины. Это "План Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня поражены, — сказал Гройсман.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Он был выдвинут в 1947 году государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
09.02.2017 18:00

«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03

В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня

Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
МИД Украины: Футболиста Зозулю выгоняют из-за провокаций России, он не нацист
Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза
Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины
Меркель: Еврозона должна остаться единой
Захар Прилепин: У Гиви есть дочь
Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США
Леноблсуд отменил решение о выдворении северокорейского диссидента
Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»
Главный раввин Москвы: Надо включать в школьную программу тему холокоста
В битве за Исаакий Путина не ждут
Петербургский код удачи не по зубам американским копам
Мы, нижеподписавшиеся
Как «Фонтанка» «Шалтая-Болтая» к Собчак возила
"Это мера устрашения"
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Ректорам зачли Исаакий
Матрице известно все. Даже то, что Трамп - холостяк
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Ешь и худей: «ленивая» треска

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

Новости компаний
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.