Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в Брюсселе, что необходимо совместно с мировыми партнерами сформировать план восстановления страны наподобие «плана Маршалла». По его словам, эта мера позволит ускорить необходимые изменения, сообщается 9 февраля на сайте украинского правительства.

Он напомнил, что еще в 2014 году Евросоюз и доноры предложили такой план Украине, в феврале 2015-го планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления. Гройсман, тогда вице-премьер в правительстве Арсения Яценюка, совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

«Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, — это четкий план восстановления Украины. Это "План Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня поражены, — сказал Гройсман.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Он был выдвинут в 1947 году государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.