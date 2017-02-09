Меркель: Еврозона должна остаться единой

Канцлер Германии Ангела Меркель 9 фквраля призвала к сохранению единства еврозоны – и выполнению ее членами принятых на себя обязательств, сообщает Reuters.

«Еврозона должна остаться единой. И то, в отношении чего мы достигнем согласия, должно быть выполнено всеми ее членами», – подчеркнула она.

В среду, 8 февраля, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Греция должна будет покинуть еврозону, если ею не будут выполнены взятые на себя обязательства.

«Давление на греков для реализации реформ должно сохраняться, чтобы они стали конкурентоспособными – в ином случае они не могут остаться в валютном блоке», – подчеркнул Шойбле.