Еще
00:35 10.02.2017
Пришлите свою новость!
00:29
Число отказавшихся от гражданства США выросло до нового рекорда
00:20
Мошенники в Финляндии "нагрели" РФ на миллионы евро
00:05
МИД Украины: Футболиста Зозулю выгоняют из-за провокаций России, он не нацист
09/02
Госсекретарь США встретился с главой дипломатии Евросоюза
09/02
Гройсман придумал «план Маршалла» для Украины
09/02
Меркель: Еврозона должна остаться единой
09/02
Захар Прилепин: У Гиви есть дочь
09/02
Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ
09/02
В Раухфуса реанимируют сбитого машиной ребенка
09/02
Цены на нефть растут
09/02
Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной
09/02
Двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа, спасают в больнице имени Раухфуса
09/02
Экспорт креветок из Эквадора в Россию вырос вдвое
09/02
Турецкая армия не будет расследовать инцидент с авиаударом ВКС РФ
09/02
Росреестр возобновил электронные услуги
09/02
Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге
09/02
ФРГ намерена до конца года вернуть в страну половину золотого запаса
09/02
Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США
09/02
В Приморском парке Победы построят горки высотой с 14-этажный дом
09/02
Уволенная американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов
09/02
Смольный объявил конкурс на завершение строительства депо «Южное»
09/02
Осужденному в Петербурге наркодилеру потребовалось 8 минут, чтобы сбежать
09/02
Памятную доску Колчаку закрасили черным
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля
09/02
Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД
09/02
Леноблсуд отменил решение о выдворении северокорейского диссидента
09/02
Террорист открыл огонь на рынке в Израиле. Есть раненые
09/02
Девушка-пешеход пострадала в ДТП с автобусом на Восстания
09/02
Смешанная эстафета на ЧМ по биатлону завершилась для россиян медалью и скандалом
09/02
Один из петербургских сфинксов попал под машину
09/02
В отношении оппозиционера Гальперина возбудили административное дело
09/02
За реконструкцию Гореловского путепровода поспорят «Пилон» и «Трест Гидромонтаж»
09/02
Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»
09/02
Пропавшего 5 лет назад канадца, прошедшего через 10 стран, нашли в джунглях Амазонки
09/02
Главный раввин Москвы: Надо включать в школьную программу тему холокоста
09/02
Прокуратура прикрыла кальянную в центре Петербурга
09/02
Четверо бойцов "Сомали" признались журналистам в покушении на Гиви
09/02
После приговора из Ленинского районного суда сбежал осужденный
09/02
Минкульт отказался поддержать введение Дня патриотизма
09/02
В Анкаре заявили о гибели троих турецких военных при ударе российских ВКС
09/02
Муниципалы «Черной речки» платят за вход в бесплатные музеи
09/02
Мошенники в Финляндии "нагрели" Российское государство на миллионы евро
09/02
ЦБ обеспечит всех российских пенсионеров картами «Мир» к июлю 2020 года
09/02
Роскомнадзор заблокировал публикацию из-за хентая в юзерпике
09/02
В музее Попова пройдет благотворительный бал для детдомовцев
09/02
«Коммерсантъ» уволил всю редакцию Ъ-Lifestyle
09/02
Соавтор «Матильды» рассказал о финансировании фильма через офшоры по указанию из Кремля
09/02
В 2016 году россияне потратили на новые машины почти 1,8 трлн рублей
09/02
Мэр Екатеринбурга заявил о росте числа побоев после декриминализации
09/02
ФССП: От имени приставов россиянам рассылают вирус
09/02
Завершено строительство нового музея Октябрьской железной дороги
09/02
В Турции женщина умерла после МРТ из-за аллергии
09/02
Смерть мигранта в камере обернулась для полиции Пушкина уголовным делом
09/02
КС отклонил жалобу лишённого полномочий депутата Шлосберга
09/02
Россия посчитала вбросом доклад о массовых казнях в сирийской тюрьме
09/02
КС огласит решение по делу Дадина 10 февраля
09/02
Контракт ЗакСа на перевозку депутатов за 439 млн проверит УФАС
09/02
Прокуратура ищет, кто отравил рыбу в Кузьминке
09/02
В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным
09/02
Петербуржцы в феврале заплатят за «коммуналку» на 4% больше
09/02
Россия опровергла данные о нанесении в Сирии ударов комплексами «Точка-У»
09/02
Россия отменила инспекцию белорусских предприятий из-за опасений провокаций
09/02
"Лев Толстой" изменит расписание с переходом на летнее время
09/02
Мэрия Парижа предложила окружить Эйфелеву башню стеклянной стеной
09/02
Китайские туристы атаковали гидов из-за отсутствия северного сияния
09/02
В Петербурге прокуратура требует закрыть интернет-аптеку
09/02
В Ленобласти ночной мороз и утренний туман
09/02
Комитет Госдумы поддержал запрет на порошкообразный алкоголь
09/02
Эксперты: Стоимость жилья в городах-миллионниках падает
09/02
Мертвого мужчину нашли после пожара на Малой Охте
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
09.02.2017 23:14
14 Комментариев

Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ

Руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий уверен в том, что петербургские ректоры, подписавшие 7 февраля в Законодательном Собрании Петербурга письмо с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, были подвержены влиянию неких «продуктов», или же вовсе не понимали, что делают. Такое мнение он выразил 9 февраля на своей странице в Facebook.

Как пишет Запесоцкий, он, как ответственный за связи с общественностью в Совете ректоров Петербурга, в этом действе «сливал воду, как мог». «Потому, как Совет ректоров был не при чем. Несколько ректоров в качестве простых граждан подписали требование немедленно передать собор церкви. Глупость полная, потому, что даже технически сделать это быстро невозможно», – утверждает глава ГУПа.

Он также подробно расписывает то, каким образом 22 петербургских ректора оставили автографы под письмом к губернатору Георгию Полтавченко об ускорении передачи Исаакия. Будто бы инициатором обращения стал «великий представитель петербургской интеллигенции Василий Николаевич Кичеджи, он же – крупнейший художник и скульптор современности, руководящий соответствующим вузом». По словам Запесоцкого, руководитель Академии имени Штиглица и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга озадачил группу ректоров, которые, по мнению главы ГУПа, не понимали до конца, на что и куда пришли.

«Вроде как звали ректоров в Законодательное собрание города на прием по случаю дня науки. В ходе приема (соответствующих случаю продуктов) потерявшим бдительность руководителям вузов ловкие люди и подсунули письмецо… Некоторые подписали!» – удивляется Запесоцкий, который по собственному утверждению в это же время «крутился, как уж на сковородке» в думах о своих коллегах-подписантах.

«Нетрудно предположить, какой бум запросов от различных религиозных конфессий ждет Российское государство в ближайшее время. Кому и что попросят вернуть, где и что захотят построить», – утверждает Запесоцкий, предполагая, что теоретически и коллектив музея «Исаакиевский собор» может потребовать вернуть Мариинский дворец родственникам царской семьи, выселив оттуда ЗакС.

Несмотря на столь неожиданно проявленный Запесоцким нонконформизм, ректор академии Штиглица Василий Кичеджи решил не вступать с ним в дискуссию. «Мне мнение Запесоцкого неинтересно, а в списках приглашенных на прием в Законодательное собрание его не было», – сообщил он «Фонтанке».

Напомним, что 7 февраля в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравлял руководителей петербургских вузов с Днем науки. Под конец встречи глава Совета ректоров Владимир Васильев предложил коллегам подписать письмо губернатору с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, то есть, к 16 апреля 2017 года. В тексте документа высказана резкая критика тех, кто противится данному предложению.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», – говорится в письме.

Изначально в пресс-службе Мариинского дворца заявили, что письмо подписали единогласно все присутствующие на встрече, однако позже выяснилось, что ректоры Лесотехнической академии Юрий Беленький и Университета культуры и искусств Александр Тургаев не поставили под обращением свои подписи.

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители обжаловали отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей. В поддержку музея высказался глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, написав открытое письмо патриарху Кириллу.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы называют другие цифры — более 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию в поддержку передачи храма Церкви собралось всего несколько десятков активистов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (14)
Mickye
10 февраля 2017 г. 00:33
Человек: А это как? Телеканал "СТО" 30.05.2010 Итоги недели с Андреем Радиным Сюжет "Петербург посетили сразу два патриарха" В воскресенье два патриарха провели службу в Исаакиевском соборе. В центр Петербурга добирались по воде к Медному всаднику. Там их встречал крестный ход – под колокольный звон иерархи православной церкви направились к Исаакиевскому собору, где прошла Божественная литургия, на ней присутствовали почти все высшие чины православной церкви на Северо-Западе. http://eng.cathedral.ru/arhiv__smi_o_nas_
Человек
10 февраля 2017 г. 00:24
Randy: Слон сказал не разобрав: "Видно быть потопу..." Проспится — поймет, побежит зализывать.
Человек
10 февраля 2017 г. 00:23
Randy: Нашел. Собор был церковью, а стал музеем. А дворец как был административным зданием, так и остался.
Randy
10 февраля 2017 г. 00:22
Неожиданная мудрость Запесоцкого. Поскольку этот товарищ никогда не отличался повышенным фрондерством и даже наоборот, делаем вывод, что кое-кто недоволен макаровской самодеятельностью.
Randy
10 февраля 2017 г. 00:20
Человек: собор был в казне и дворец в казне, найдите разницу )
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47

Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства

Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ
Памятную доску Колчаку закрасили черным
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля
Завершено строительство нового музея Октябрьской железной дороги
Прокуратура ищет, кто отравил рыбу в Кузьминке
В Ленобласти ночной мороз и утренний туман
Учёные вышли на пикет против объединения РНБ с Ленинкой
В Исаакий вернули апостола Петра
Поднять легкую промышленность в Петербурге помогут заключенные, военные заводы и турки
На «Парке Победы» ограничат вход из-за ремонта эскалатора
Сдаются паркинги. Дорого. «Убитые»
Институт Вавилова просит спасения у Путина
Смольный простит горожанам плату за парковку
Будет вам Олимпиада
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
В поисках французского круассана
Смольный заблудился на платных парковках
Новый стадион заняли перекупщики
Смольный взялся за "Восточную хорду"
Три ЖКС за 500 баксов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Глава Красного Бора подшофе кивает инспекторам ГИБДД

Ешь и худей: «ленивая» треска

Сборная России обыграла Финляндию в Петербурге

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

В Исаакий вернули апостола Петра

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

Новости компаний
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.