Запесоцкий: Потерявшим бдительность ректорам подсунули письмо с требованием передать Исаакий РПЦ

Руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий уверен в том, что петербургские ректоры, подписавшие 7 февраля в Законодательном Собрании Петербурга письмо с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, были подвержены влиянию неких «продуктов», или же вовсе не понимали, что делают. Такое мнение он выразил 9 февраля на своей странице в Facebook.

Как пишет Запесоцкий, он, как ответственный за связи с общественностью в Совете ректоров Петербурга, в этом действе «сливал воду, как мог». «Потому, как Совет ректоров был не при чем. Несколько ректоров в качестве простых граждан подписали требование немедленно передать собор церкви. Глупость полная, потому, что даже технически сделать это быстро невозможно», – утверждает глава ГУПа.

Он также подробно расписывает то, каким образом 22 петербургских ректора оставили автографы под письмом к губернатору Георгию Полтавченко об ускорении передачи Исаакия. Будто бы инициатором обращения стал «великий представитель петербургской интеллигенции Василий Николаевич Кичеджи, он же – крупнейший художник и скульптор современности, руководящий соответствующим вузом». По словам Запесоцкого, руководитель Академии имени Штиглица и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга озадачил группу ректоров, которые, по мнению главы ГУПа, не понимали до конца, на что и куда пришли.

«Вроде как звали ректоров в Законодательное собрание города на прием по случаю дня науки. В ходе приема (соответствующих случаю продуктов) потерявшим бдительность руководителям вузов ловкие люди и подсунули письмецо… Некоторые подписали!» – удивляется Запесоцкий, который по собственному утверждению в это же время «крутился, как уж на сковородке» в думах о своих коллегах-подписантах.

«Нетрудно предположить, какой бум запросов от различных религиозных конфессий ждет Российское государство в ближайшее время. Кому и что попросят вернуть, где и что захотят построить», – утверждает Запесоцкий, предполагая, что теоретически и коллектив музея «Исаакиевский собор» может потребовать вернуть Мариинский дворец родственникам царской семьи, выселив оттуда ЗакС.

Несмотря на столь неожиданно проявленный Запесоцким нонконформизм, ректор академии Штиглица Василий Кичеджи решил не вступать с ним в дискуссию. «Мне мнение Запесоцкого неинтересно, а в списках приглашенных на прием в Законодательное собрание его не было», – сообщил он «Фонтанке».

Напомним, что 7 февраля в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравлял руководителей петербургских вузов с Днем науки. Под конец встречи глава Совета ректоров Владимир Васильев предложил коллегам подписать письмо губернатору с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, то есть, к 16 апреля 2017 года. В тексте документа высказана резкая критика тех, кто противится данному предложению.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», – говорится в письме.

Изначально в пресс-службе Мариинского дворца заявили, что письмо подписали единогласно все присутствующие на встрече, однако позже выяснилось, что ректоры Лесотехнической академии Юрий Беленький и Университета культуры и искусств Александр Тургаев не поставили под обращением свои подписи.