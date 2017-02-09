Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной
Главный тренер сборной России Олег Знарок после вынесенного матча шведского этапа Евротура против сборной Финляндии (2:1) отметил, что несмотря на победу над его подопечным есть над чем работать. Также специалист заявил, что готов похвалить обоих вратарей СКА, принявших участие в матче.
– Тяжелая игра с финнами – начал Знарок. – Команда понравилась самоотдачей и характером, но есть над чем работать. Просто было мало времени.
– Как оцените игру новичков?
– Вся команда неплохо смотрелась по самоотдаче.
– Показалось, что в концовках атак не хватало остроты...
– У нас ее не хватало с первого периода.
– Сегодня на лед вышли два ваших вратаря. Можете похвалить и Шестеркина, и Коскинена?
– Естественно. Могу похвалить и одного и второго.
– Но Коскинену удачи не желали?
– Нет, конечно.
– Стоит ждать изменений в звеньях в следующих матчах?
– Кроме одного нападающего у нас нет других игроков в запасе.
– А Антипин?
– Антипин пока болен. Если врачи скажут – отправим его домой.