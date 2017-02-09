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09.02.2017 22:41

Знарок: Понравились характер и самоотдача сборной

Главный тренер сборной России Олег Знарок после вынесенного матча шведского этапа Евротура против сборной Финляндии (2:1) отметил, что несмотря на победу над его подопечным есть над чем работать. Также специалист заявил, что готов похвалить обоих вратарей СКА, принявших участие в матче.

– Тяжелая игра с финнами – начал Знарок. – Команда понравилась самоотдачей и характером, но есть над чем работать. Просто было мало времени.

– Как оцените игру новичков?

– Вся команда неплохо смотрелась по самоотдаче.

– Показалось, что в концовках атак не хватало остроты...

– У нас ее не хватало с первого периода.

– Сегодня на лед вышли два ваших вратаря. Можете похвалить и Шестеркина, и Коскинена?

– Естественно. Могу похвалить и одного и второго.

– Но Коскинену удачи не желали?

– Нет, конечно.

– Стоит ждать изменений в звеньях в следующих матчах?

– Кроме одного нападающего у нас нет других игроков в запасе.

– А Антипин?

– Антипин пока болен. Если врачи скажут – отправим его домой.


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