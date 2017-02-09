Двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа, спасают в больнице имени Раухфуса

Двухлетняя девочка упала в лестничный пролет с третьего этажа дома в центре Петербурга вечером 9 февраля. Её жизнь спасают врачи.

Как стало известно «Фонтанке», несчастье произошло в доме на Пушкинской улице около 19 часов. По предварительной информации, девочка пролезла сквозь прутья лестничного ограждения третьего этажа и упала в пролёт, пока родители открывали дверь в квартиру.

Ребенка привезли в детскую больницу имени Раухфуса, где медики поместили ее в реанимацию. Характер травм ребенка врачами не разглашается.