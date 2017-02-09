Экспорт креветок из Эквадора в Россию вырос вдвое

Экспорт креветок из Эквадора в Россию с января по ноябрь 2016 года вырос на 90% по отношению к аналогичному периоду 2015 года, сообщает портал FIS со ссылкой на данные торгового представительства Эквадора в Москве.

Данные ФТС указывают, что за этот период Россия импортировала из Эквадора креветок на $20,2 млн (в 2015 году — на $10,6 млн).

Руководитель службы закупок производителя замороженных морепродуктов и рыбы Agama Антон Чураков связывает такой рост поставок с проблемами с закупками продукции из стран Юго-Восточной Азии в последние четыре года. FIS отмечает, что еще одним преимуществом для экспорта креветок из Эквадора является более высокое качество ракообразных из Эквадора по сравнению с китайской и вьетнамской продукцией.

Эквадор экспортирует креветки более чем в 50 стран, в том числе в США, Испанию, Италию и Францию, что приносит стране порядка $1,8 млрд в год.