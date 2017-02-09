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09.02.2017 22:21

Турецкая армия не будет расследовать инцидент с авиаударом ВКС РФ

Россия и Турция не планируют создавать комиссию для расследования непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным в Сирии. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный турецкий военный источник в Анкаре.

По его словам, нужды в комиссии нет, «поскольку ситуация понятна и ясна».

«С самого утра сразу после инцидента с российской стороной были проведены соответствующие консультации. Между нами есть координация, и сейчас речь идет о том, чтобы сделать эту координацию более сильной и эффективной. Переговоры по этому поводу ведутся уже сейчас», — отметил он.

Ранее в четверг, 9 февраля, в Генштабе ВС Турции сообщили, что в результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Информацию о непреднамеренном ударе ВКС подтвердили в Минобороны России. В Кремле пояснили, что причиной произошедшего стала несогласованность координат в ходе операции.

После инцидента состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил соболезнования коллеге. Кроме того, стороны договорились наращивать координацию военных действий в Сирии против террористов.

Источник: Лента.ру


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