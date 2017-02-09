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09.02.2017 22:12

Росреестр возобновил электронные услуги

 

Выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости вновь можно получить на сайте Управления Росреестра по Петербургу. Сведения бесплатно предоставят в течение трех дней.

Как 9 февраля сообщили в филиале Кадастровой палаты по Петербургу, Росреестр возобновил оказание электронных услуг, которые были временно приостановлены из-за объединения базы с кадастровой палатой. К настоящему моменту запросить выписку о кадастровой стоимости недвижимости может любой на интересующую дату. Сделать это можно как через сайт, так и обратившись в районные многофункциональные центры.

Помимо сведений о кадастровой стоимости, на сайте можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения из ЕГРН предоставляют в соответствии с вступившим в силу 1 января 2017 года Федеральным законом №218 «О государственной регистрации недвижимости».

Кроме того, доработан сервис сайта Росреестра в рубриках «Личный кабинет правообладателя», «Личный кабинет кадастрового инженера», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Также на сайте доступна предварительная запись в офис Федеральной кадастровой палаты и есть возможность проверить исполнение запроса.

Напомним, сервис прекратил работу с начала января 2017 года из-за актуализации контента в связи с вступлением в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Планировалось, что на слияние единого реестра прав на недвижимость и кадастра уйдет около месяца – с 20 декабря по 15 января.


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