ФРГ намерена до конца года вернуть в страну половину золотого запаса

Центральный банк Германии намерен вернуть в страну половину своего золотого запаса на три года раньше срока — до конца 2017 года, сообщает Bloomberg.

Бундесбанк перевел во Франкфурт 216 тонн золота в 2016 году, в том числе 105 тонн из Парижа и 111 тонн из Нью-Йорка. Таким образом, регулятор завершил перевод золота всех запланированных 300 тонн из Федерального резервного банка США, во Франции остается 91 тонна золота.

Проект по перемещению в Германию 674 тонн золота из-за границы начался в 2013 году, он направлен на то, чтобы восстановить уверенность населения в безопасности золотых запасов Германии. Германия держала золотые запасы за своим пределом в период холодной войны.

В конце прошлого года Бундесбанк хранил во Франкфурте 1,6 тыс. тонн золота или 47,9% золотых запасов страны. К концу 2017 года в стране будет храниться 50,6% золотого запаса. Еще 1,2 тыс. тонн золота останутся в Нью-Йорке, а 432 тонн — в Банке Англии в Лондоне.

Репатриация золотого запаса обошлась Германии в €6,9 млн, еще €500 тыс. будет стоить перевозка оставшихся золотых запасов.