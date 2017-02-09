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09.02.2017 21:54
3 Комментариев

Модный приговор Петербургу

Смольный потратил 8 млн руб. на разговоры с местными дизайнерами, а вторым Миланом Петербург так и не стал. «Это еще не провал», - настаивают чиновники на вере в столицу мировой моды.

О том, что отечественный бизнес должен искать спасение от кризиса в толстых кошельках иностранных покупателей, на протяжении прошлого года твердили федеральные и петербургские чиновники. Однако таможенная статистика показала провал экспортной экспансии — поставки российских товаров за рубеж упали за прошлый год на 17%. Хотя главным виновником стало снижение цен на углеводороды, у несырьевого сектора особых успехов тоже не наблюдается. Петербургским дизайнерам и производителям одежды, на экспортный потенциал которых неоднократно указывали в Смольном, пока реализовать его тоже не удалось.

Запуская Центр поддержки экспорта в марте 2016 года, Смольный пообещал найти тех малых и средних предпринимателей, которые готовы выходить на внешние рынки, но почему-то до сих пор не решились, и непременно поддержать их в этом начинании. На эти цели из городского бюджета было выделено 8 млн рублей.

За 11 месяцев ЦПЭ провел более тысячи консультаций для начинающих экспортеров, однако до стадии заключения контракта с иностранными покупателями никто пока не дошел, рассказал «Фонтанке» глава Центра поддержки предпринимательства Даниил Старковский. «Мы ставили свою задачу в обучении и консультациях. А вот, чтобы наладить коммерческие поставки, нужно 1-2 года, и здесь уже все зависит не от нас, а от того, насколько успешно сами предприниматели проведут переговоры», – пояснил он.

Решение о предоставлении финансирования из бюджета на 2017 год пока не принято. Однако в Центре поддержки предпринимательства полагают, что в этом году сумма будет меньше. «В каком объеме сохранятся программы, пока непонятно», – пояснили в пресс-службе организации.

Но чиновники не теряют надежды на новую волну экспортной экспансии. Иностранные покупатели с нетерпением ждут продукцию петербургских дизайнеров, 9 февраля заверил глава комитета по развитию потребительского рынка Эльгиз Качаев участников дискуссии «Экспортировать нельзя ждать», состоявшейся в Центре импортозамещения. «К примеру, делегация из Бахрейна, посетившая наш «Шоу-рум №35» (магазин с товарами петербургских дизайнеров, работавший в сентябре-ноябре в Гостином дворе по инициативе Смольного — прим. ред), была сильно удивлена, что Россия не только ракеты делать умеет», – сказал он.

Желающих покорять рынок острова Бахрейна он призвал присоединиться к чиновникам Минпромторга и Смольного, которые вскоре отправятся на берег Персидского залива с ответным визитом. «Будет предоставлена бесплатная площадка, нужно будет потратиться только на билеты», – подчеркнул он.

Идею поставок на Ближний Восток дизайнеры одобрили, но напомнили чиновникам, что пока те не смогли организовать даже совместный выезд на крупнейшую в Восточной Европе выставку Collection Premiere Moscow, которая проводится в росиийской столице.

Хотя девальвация рубля сделала продукцию российских дизайнеров более конкурентоспособной, аренда места на крупных международных выставках стала им совсем не по карману. А ведь именно выставки являются местом встречи производителя с иностранными закупщиками, без них ни о каком экспорте не может идти речи. Поэтому инициативу Смольного организовать коллективный стенд представители модной индустрии восприняли с большим энтузиазмом, рассказала дизайнер Ася Когель. «Подготовка велась с ноября, но, к сожалению, так ничего и не случилось», – посетовала она.

В Смольном считают, что в случившемся виноваты сами дизайнеры. «Мы занимались только организацией и отбором участников. Когда мы назвали цену, некоторые из них сказали, что не готовы столько платить, поэтому проект не состоялся», – говорит Даниил Старковский.

«Сумма была, действительно значительна, – соглашается Ася Когель. – Но за четыре месяца организаторы могли бы что-то придумать: привлечь административный ресурс, найти партнера, в конце-концов».

Другие дизайнеры и производители, участники стартовавшей сегодня Неделе легкой промышленности, тоже признали, что пока не смогли завоевать иностранные рынки, в том числе из-за недостаточной поддержки города и государства.

«Год назад мы отправили в Нидерланды небольшую партию — около 50 комплектов на 250 тыс. евро, но это была разовая поставка», –  говорит креативный директор производителя спортивной одежды Stayer Кирилл Решетин. По его словам, иностранные закупщики отказываются работать с российскими производителями, если те не готовы сразу же отгрузить всю партию, причем со склада в Европе. Однако организовывать площадку только под себя – затратно. «Нужно сделать коллективный хаб, где будут все бренды, которые хотят экспортировать», – говорит он.

Заказы из-за границы есть, но пока это розничные продажи и их единицы, признались представители «Шелковой мануфактуры» и производителя обуви ручной работы Rezakov. «Берут в основном проживающие там соотечественники. Иностранные покупатели более искушенные, у них и так много всего», – говорит Камиль Резаков.

Кожгалантерейное предприятие «Бебеля» новых рынков не открыло, но прекратило экспортировать свою продукцию в Германию и Францию. «Объемы были небольшие, мы решили, что овчинка выделки не стоит. Да и продвижение в Европе сложное, и конкуренция высокая», – рассказал генеральный директор Владимир Дорофеев.

В ответ на вопрос предпринимателей, когда же будут предоставлены обещанные меры поддержки, чиновники попросили бизнес потерпеть. Комитет по развитию предпринимательства вот-вот закончит шлифовать Дорожную карту по превращению культурной столицы в столицу моды, которую анонсировал еще в ноябре. Вопросам поддержки экспорта будет посвящена «большая часть» документа, пообещал он.

Однако прежде чем определиться, кого и как поддерживать, Смольный проведет масштабное исследование. «Весной мы планируем провести форсайт на тему индустрии моды <...> Мы хотим заглянуть в будущее до 2035 года, чтобы понять, какая продукция будет востребована», – пояснил заместитель директора Центра поддержки предпринимательства Тимур Исляев.

Но пока чиновники рисуют дорожные карты, те, кому нужна помощь, могут ее не дождаться. Смольный слишком поздно обратил внимание на модную индустрию, считает организатор недели моды «Дефиле на Неве» Ирина Ашкенадзе. По ее словам, развивать проект без поддержки было сложно, и в итоге его пришлось закрыть.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (3)
Observer1960
9 февраля 2017 г. 22:42
Потерпев полное фиаско со всеми своими инициативами в сфере потребительского рынка, Качаев "ухваттился" за индустрию моды в надежде получить имиджевый проект для комитета, так как для города экономики в этом проекте никакой нет. Как и все проекты, за которые он бодро брался, этот также закончится ничем. А как подумаешь, сколько всего нужно будет сделать на потребрынке, чтобы попытаться хоть чуть-чуть исправить ситуацию после его увольнения — жуть берет.
mashinostroitel
9 февраля 2017 г. 22:14
Какая мода и экспансия на Запад? Местным портным научиться бы пришивать так, что бы не криво хотя бы было и держалось дольше, чем один сезон. Из Финляндии джинсы носил лет 5-7, как новые, а купил нашей фабрики, через полгода выкинул, все расползлись. И так во всем трикотаже. Потолок нашей легкой промышленности — это варежки х/б в колониях строчить.
Udel
9 февраля 2017 г. 22:06
Копейки = слезы? 8 мил руб ни о чем...
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