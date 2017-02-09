Трамп назвал договор СНВ-3 с Россией невыгодным для США

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал договор между двумя странами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) невыгодным для американской стороны, пишет Reuters со ссылкой на источники. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 28 января.

Трамп отметил, что договор является одной из невыгодных сделок, заключенных его предшественником, Бараком Обамой. По его словам, СНВ-3 был заключен в пользу России.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Первым договором об ограничениях стратегических ядерных сил был ОСВ-I, подписанный между СССР и США в 1972 году.

28 января состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого президенты условились наладить партнерское сотрудничество по широкому кругу проблем международных отношений (в том числе и в вопросе борьбы с международным терроризмом) и подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей.