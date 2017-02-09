Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция

Двух кладбищенских воров, снявших ограды с 200 могил, поймали полицейские Московского района Петербурга утром 9 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», с начала февраля в полицию Московского района стали поступать жалобы с погоста о том, что неизвестные воруют медные ограждения, не заботясь о сохранности памятников. Рано утром 9 февраля наряд полиции 51 отдела Московского УМВД недалеко от кладбища остановил «Жигули», на багажнике крыши которых виднелись металлические ограждения. В салоне легковушки находились двое молодых людей, 22-х лет, уроженцы Узбекистана, ныне российские граждане. Парни — учащиеся технических колледжей Петербурга.

Не только на багажнике, но и в салоне легковушки оказались десятки пропавших ограждений. Все – из меди. Однако до пункта приема цветных металлов парни не доехали: вместо него оказались в отделе полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).