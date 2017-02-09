Смольный объявил конкурс на завершение строительства депо «Южное»

На сайте госзакупок 9 февраля объявлен конкурс на доведение до конца строительства депо «Южное». Информацию о конкурсе разместила Дирекция транспортного строительства Петербурга. Сумма контракта составляет 5 млрд 466 млн рублей.

Заявки от желающих получить контракт начнут приниматься 14 февраля. Через неделю, 21 февраля, комиссия вскроет конверты. Полное наименование работ звучит так: «Строительство второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. «Международная» до ст. «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное», включая проектирование (стадия РД).

Напомним,http://www.fontanka.ru/2017/01/19/091/ летом 2014 года контракт на проведение аналогичных работ был заключен с компанией «Трансстрой». Подрядчик должен был сдать объект до 20 января 2018 года, но контракт был расторгнут. «Трансстрою» вменялось в вину некачественное выполнение работ и отсутствие отчета по выданному авансу.

Согласно сайту госзакупок, из 6,6 млрд общей стоимости контракта «Трансстрою» успели выплатить 3,1 млрд рублей (из них 2,7 млрд компания освоила, а 360 млн рублей приходятся на до сих пор не возращенный аванс). Ранее чиновники сообщали, что максимальная сумма нового контракта составит 4,27 млрд рублей.